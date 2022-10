Hégelyné Győrfi Ilona programigazgató hétfőn elmondta, a csapatok ingyen tölthetik a kolbászt pedagógusi, szülői és nagyszülői segítséggel, ugyanis a belépés számukra – miként mindenkinek – díjmentes csütörtökön a fesztiválra.

A Mokry-sátorban már a színpad is áll, a hang- és fénytechnika beépítését elkezdték hétfőn a békési Szatmári „Szatyi” László vezetésével. A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari kiállítás területén is alakítják ki a standokat. A Csabai Kolbászklub sátra is lényegében elkészült, jelenleg a látványdisznótorok helyét kövezik ki. A díszvilágítás is felkerült a CsabaPark díszutcáján, az alpinisták és a szerelők ugyanakkor még dolgoznak a tartóoszlopokon.

A kolbászfesztiválra kocsival érkezőknek parkolni jóval nagyobb területen lehet, mint tavaly, ugyanis a kolbászházzal szemben is kialakítottak egy több száz autó fogadására alkalmas területet.