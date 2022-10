Mint arról a nemzeti park honlapján beszámoltak, a szeptemberi, hazai békafajokat ismertető kiállítás után, októberben a gyíkfélék jutottak főszerephez. Aki ebben a hónapban látogat el a szarvasi Körösvölgyi Állatparkba, a kiállítás segítségével részletes ismereteket szerezhet ezekről a környezetünkben is előforduló hüllőkről.

A kiállítás személetesen mutatja be az egyes gyíkfélék jellemzőit, hazai elterjedési területeit, természetvédelmi helyzetét is. Ki gondolta volna például, hogy a kéktorkú smaragdsárkányként is emlegetett zöld gyík, akár 40 centiméteresre is megnőhet, továbbá azt, hogy a szemfoltos fűsárkány, azaz a fürge gyík nem is annyira fürge, mint ahogyan azt gondolnánk? Arról se sokan hallottak, hogy a néhány éve külön fajként azonosított kékpettyes lábatlangyík utódai hártyás burokban, elevenen jönnek világra.