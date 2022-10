Köszöntőjében dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere, a program fővédnöke elmondta, a rendezvény legfőbb célja az volt, hogy bemutassa a Speciális Olimpia fejlesztési módszerét, amely sport által biztosítja az értelmi fogyatékossággal élő fiatalok sokoldalú fejlesztését. Hangsúlyozta, a városi fejlesztéseknél és beruházásoknál mindig fontos az esélyegyenlőség biztosítása.

– Ennek érdekében együttműködünk Gyula civil szervezeteivel, és ennek is köszönhető, hogy a város lassan már négy éve viseli egyetlen vidéki településként a Befogadó magyar település címet, a Fogyatékos Emberek Szervezetének Tanácsa javaslata alapján – tette hozzá. – A keddi rendezvény egy újabb lépés jelentett a helyes irányban.

Dr. Jády György, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség (MSOSZ) sportigazgatója elmondta, az értelmi fogyatékossággal élők között is nagyon sokan rendkívül tehetségesek a sportban.

– Mindez bizonyos szempontból kiemelkedési esély is, amit nemzetközi és hazai versenyek lehetőségét is jelenti – tette hozzá. – Ha az iskola sporttal foglalkozik, a lemorzsolódás aránya is kisebb, ugyanis a sportélmény jobban hozzáköti a fiatalokat az iskolához. A szakember nagyon fontosnak nevezte az egészséges életmódra szoktatást, különösen a hátrányos szociális környezetben élők számára. Hozzátette, a sportnak komplex fejlesztő hatása van, illetve a védelmet is ad a fiatalok lelki problémáira. Kitért arra, hogy szövetségük harminc éve működik, jelen pillanatban huszonkét sportágban van sportolási lehetőség a kereteiken belül, és közel kétezer igazolt sportoló tartozik hozzájuk. Fő céljuk, hogy az értelmi fogyatékos emberek számára edzési, sportolási és versenyzési lehetőséget biztosítsanak. Részletesen szólt a nemzetközi és hazai versenyrendszerükről.

A tanácskozáson előadást tartott Molnár Melinda bowling szakágvezető és Nyikora Péterné MSOSZ társelnök.