Egy évvel ezelőtt adtunk hírt arról, hogy a kétegyházi önkormányzat és a Dr. Pálfi György szakképző iskola látogathatóvá szeretné tenni az Almásy-kastélyt körülölelő ősparkot. Tavaly szeptemberben el is kezdték felmérni a fák állapotát, a veszélyes ágakat levágták. Dr. Rákócziné Tripon Emese elmondta, az álom most valóra válik, aláírták ugyanis az együttműködési megállapodást az iskolával; a többhektáros terület a Rózsa utca felől is, azaz minden oldalról látogathatóvá válik.

– A parkba új köztéri bútorokat, utcai padokat helyezünk ki, ezzel is szolgálva az ide érkezők kényelmét. A biztonságról és a rendről a polgárőrök pályázata nyomán beszerzett térfigyelő kamerák gondoskodnak, de a nyitásig még egy kis türelmet kérek, jelenleg is azon munkálkodunk, hogy a parkot teljesen helyreállítsuk – tette hozzá a polgármester, aki hálás dr. Horváth József főigazgatónak és dr. Gyarmathy Zsolt igazgatónak az együttműködésért.