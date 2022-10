A súlyosan-halmozott fogyatékossággal élő gyermekek táboroztatását nagyon nehéz megoldani, hiszen sokan közülük egy-egy szakember folyamatosan felügyeletére szorulnak, így szinte lehetetlen számukra ilyen lehetőséget találni. Ezt a hiányt szerettük volna pótolni a KutyajóMóka című kezdeményezéssel – tudtuk meg Gulyás Bianka gyógypedagógustól, kutyás terapeutától.

Mint elmondta, olyan tábort hívtak életre, amely gyógypedagógiailag és egészségügyileg is differenciáltan szolgálta a gyerekek kikapcsolódását. A programokon a kutyák fontos szerepet töltöttek be, de összességében arra törekedtek, hogy a lehető legtöbb élményt nyújtsák a résztvevőknek, így hajókáztak, fagyiztak, volt bábjáték, éneklés, tánc, érkezett bohóc, és finomságok is kerültek az asztalra.

– Erre a két hétre talán adtunk egy kis szabadidőt a szülőknek, akik addig is biztonságos helyen tudhatták gyermekeiket – tette hozzá a szakember. – A békési EGYMI épületében tartott eseményről mindenki egy kis ajándékot, kutyás memóriakártyát is hazavihetett, valamint a gyerekek a saját kis kezeikkel eszközöket is készítettek.

Gulyás Bianka elmondta, a kutyás foglalkozások multifunkcionális ingerforrást jelentenek a gyerekek számára, fejlesztik a készségeket és képességeket, és jó értelemben erősítik az érzelmeket. Egy autizmus spektrumzavarral élő gyermek verbálisan nem biztos, hogy ki tudja fejezni az érzelmeit, a kutyák mellett azonban nyugodtabb lesz, feloldódik. Akad olyan kisgyermek, aki még nem tud beszélni, de két kutya, Hoppá és Ritmus nevét már kimondja. A tábor egyes napjai is a kutyákról kapták a nevüket. Hétfőn Mese nap volt, amikor drámapedagógus is érkezett a foglalkozásokra, kedd Ritmus-nap volt az azonos nevű kutyáról elnevezve, és természetesen a zene vitte a prímet.

A szerda Mázli-nap volt, amikor egyfajta szerencsenapként hajókáztak, illetve pizzáztak is a gyerekek. Csütörtökön Repeta kutyus után szabadon többször is szedhettek a kedvenc ételekből, repetázhattak kedvenc tevékenységeikből. A péntek a Hoppá-nap volt, ekkor varrástechnika és a kutyák tappancsa is szerepet kapott. Az első héten 25, a másodikon 21 gyermek vett részt a táborban, és a szervezők arra is hangsúlyt fektettek, hogy az érzékenyítés jegyében ép intellektusú gyerekek is részesei legyenek a programoknak.

Több fiatal 50 órás közösségi szolgálatát is ekkor töltötte le, és nagyon élvezték a tábort.

A szakember hangsúlyozta, az állatasszisztált terápiának az a lényege, hogy a foglalkozásokban úgy vesznek részt a kutyák, hogy az állat láthatatlanul segítse a gyermekeket. Ezeket a négylábúakat kiskoruktól a kiválasztásuktól kezdve úgy képzik ki gazdáik, hogy erre alkalmasak legyenek. Kiemelte, a díjra idén is pályázatot írtak ki, amely segítségével az oktatásban és az egészségügyben dolgozók is hatalmas álmokat tudnak megvalósítani.