A szakemberek a kerecsensólymok esetében eddig nem tapasztaltak hasonló magatartást. Szeptember 14-én arra lettek figyelmesek, hogy a KMNP Kardoskúti Fehértó részterületén gyülekező kék vércsék alkonyatkor egyszerűen nem jelentek meg szokásos éjszakázóhelyük környékén, a Fecskési-erdőnél. Az előző hetekben ugyanis estefelé mindig itt csoportosultak, a gyepeken, szántókon sütkéreztek az őszi nap utolsó sugaraiban. Naplementekor aztán köröztek még néhány percig, utána beszálltak az erdőbe a varjakkal együtt. Ezen a napon azonban munkatársainknak nagyon sokáig kellett várakozniuk. Már szinte besötétedett, mire megjelentek a kék vércsék. Nagyon magasról kezdtek bejönni az erdő fölé, s mintegy 10 percnyi körözés után beszálltak a fák közé.

A késés okát ekkor még nem tudtuk, de felfigyeltünk arra, hogy az egyik közeli fán egy kerecsensólyom ült. Mivel azonban ennek a ragadozó madárnak nem szokása kék vércsékre vadászni, nem gondoltuk, hogy éppen ő lehet a szokatlan magatartás oka. A következő héten, szeptember 21-én ugyanúgy késlekedtek a kék vércsék, s a kerecsensólyom is egy közeli bokron üldögélt. Aztán amikor a kék vércsék végre megjelentek, a kerecsensólyom is felszállt, egy darabig körözött velük és többször is sikertelenül próbált zsákmányolni közülük. Végül sikerrel járt, kiragadott egy madarat és a földre szállt vele, ahol valószínűleg elfogyasztotta. Ekkor világossá vált, hogy a kék vércsék azért jöttek olyan későn éjszakázni, mert a kerecsensólyom már többször rájuk támadhatott, s nem akartak vacsorává válni, inkább megvárták a sötétedést – olvasható a Körös Maros Nemzeti Park oldalán.