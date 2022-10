Frei Zita, a nemzetségi önkormányzat elnöke elmondta, a receptek nagy része a városból származik. Hozzátette, a megyében több településen működik német nemzetiségi önkormányzat, és ők is örömmel küldték el jellegzetes ételeik receptjeit. A magyar szövegeket az evangélikus gimnázium tanárai, Oláh Barbara és Kovács Bernadett fordíttatta le németre az akkori 11.n osztály tanulóval. Az ételek fotóit Eczeti György készítette. Frei Zita megemlítette, nagyon sok receptjük van még, szeretnék ezeket is hamarosan közzé tenni.

A receptes füzetet sokan megvásárolták.

Frey Mihályné, a nemzetiségi önkormányzat alelnöke a sváb ételek jellegzetességeiről szólt. Kiemelte, hogy ezek egyszerű, takarékos, ugyanakkor laktató ételek. A hozzávaló zöldségeket a konyhakertben vagy a Laposi-kertben termelték meg, a húst is maguk állították elő.

Schön Andrásné Károlyi Pálnéval a keresztfánk sütését mutatta be, a produktumot a résztvevők meg is kóstolták. Kapós volt a bemutatott receptes füzet is, sokan megvásárolták.