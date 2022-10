Az Andrássy Úti Társaskör 2019-ben zárt be, azóta nem volt közösségi tere a fiataloknak. Amikor az ifjúsági koncepciót készítették a városban, akkor a megkérdezett középiskolások jelentős része mondta azt, hogy kell egy hely, azaz, hogy szükségük van egy olyan térre, ahol összejöhetnek, beszélgethetnek, közösen programokat szervezhetnek. Ezt a feladatot oldotta meg, ezt az igényt elégítette ki most az önkormányzat a Széchenyi-ligetben kialakított ifjúsági közösségi színtérrel.

A látogatóközpont újabb szárnyában, az emeleti részen állandóan a fiatalok rendelkezésére áll majd az előtér, egy 34 négyzetméteres klubszoba egy teakonyhával, valamint egy 12 négyzetméteres iroda egy raktárral. Emellett alkalmanként birtokba vehetik a Réthy Zsigmond termet és a nagytermet, illetve az udvart is. A közösségi tér működtetésével a Táliber Közösségfejlesztő Alapítványt bízta meg nyáron a város, és az elmúlt hónapokban csodálatosan be is rendezték színes bútorokkal.

Zsótér Mária, az alapítvány elnöke elmondta, a fiatalok és a velük foglalkozó szervezetek számára lesz nyitott a közösségi tér, ahol – persze bizonyos keretek között – azt tehetnek a középiskolások, amit csak szeretnének. Az, hogy ez létrejöhetett, egy hármas együttműködésnek – az önkormányzatnak, az alapítványnak és a látogatóközpontot működtető Körösök Völgye Natúrpark Egyesületnek – köszönhető.

Hozzátette: az Andrássy Úti Társaskör egyfajta minta volt, onnan igyekeznek a Széchenyi ligetbe hozni azt a lendületet és szellemiséget, amely azt jellemezte. Bár vannak más közösségi terek is a városban, főleg egyházi fenntartásban, ez valóban olyan lesz, amit megkötések nélkül használhatnak, és fontos, hogy amit az alapítvány szakmai vezetésével velük együtt, közösen működtetnek majd.

Szarvas Péter polgármester Boros Virággal és Patay Olivérrel szerelt bútort Fotó: Bencsik Ádám

Kovács Ákos diák-alpolgármester arról beszélt, hogy jó volt Békéscsabán élnie. Mint fogalmazott, lakni mindenhol és szinte akárhogy lehet, de élni nem. Sokat álmodtak és alkottak közösen az elmúlt öt évben, a városban az ifjúság ki tud teljesedni, nincs semmi, ami a lelkük, szellemük, kreativitásuk szárnyalásának gátat szabna. Azt kérte a diáktársaitól, hogy vigyék tovább ezt a fáklyát.

Such Pál, a diákönkormányzat alelnöke szerint olyan közösségi tér született, ahol a középiskolás korosztály ki tud bontakozni, és mint mondta, hidegrázós, hogy újra létrejött egy ilyen pont. Patay Olivér, a diákönkormányzat tagja szerint a Széchenyi ligetben lévő közösségi tér segít majd sok fiatal beilleszkedésében, ő azt mondta, hogy sok barátságot, illetve szerelmet is köszönhet a diákéveinek. Boros Virág, a diákönkormányzat elnöke szerint egy olyan hely született, ami lehetőséget és otthont ad a középiskolásoknak, hogy megélhessék a fiatalságukat.