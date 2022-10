A Kis-Sárréten nagy kiterjedésben találhatunk értékes sziki magaskórósokat, melyek egyik névadó faja a réti őszirózsa, más néven pettyegetett őszirózsa. A kiadós csapadék hatására a réti őszirózsa csodálatos liláskék színbe öltöztette a puszták jó részét. A látványos színpompát gazdagítja a sárga virágú réti peremizsek tömege és néhány állományban szálanként a szintén sárga virágú őszirózsa-faj, az aranyfürt is előfordul. A pompás virágforgatagot az őszi kikerics is gazdagítja.

A Kígyósi-pusztán a szárazság ellenére idén feltűnően sok volt a magyar sóvirág, amely szinte lila lepellel borította a pusztát. A sárga virágú apró vetővirág mennyisége is többszöröse volt a korábban megszokottnak. Tömeges virágzását segítette a nyári aszály után érkező szeptemberi jelentősebb csapadék mennyiség. Az említett fajok után most nagy tömegben virágzik a réti őszirózsa, s jelentős mennyiségű a sziki őszirózsa és az aranyfürt is. Érdekesség, hogy ezen az őszön nemcsak a Kígyósi-pusztán, hanem Battonya határában, Tompapusztán is nagy kiterjedésű réti őszirózsa-állományok virágoztak a mély fekvésű sarlólaposokban.

A Csanádi puszták szikes területein nagy számban virágzik a kifejezetten szikes területeket kedvelő sziki őszirózsa. A virágok összefüggő, halványlila foltokat alkotnak, s vonzzák a rovarokat, lepkéket. A réti őszirózsa errefelé jóval ritkább, mint a sziki, s elsősorban a mezsgyék, csatornák mentén pillanthatjuk meg lila virágait. A Maros menti gyepeken másodvirágzásba kezdtek a lila színű réti iszalagok és az élénksárga gyújtoványfüvek. Az őszi palettát gazdagítja még a szintén sárga ökörfarkkóró, valamint a bogáncsfélék lilás, ciklámen színű virágai.

Nagy kiterjedésben találhatunk értékes sziki magaskórósokat

Fotós: Palcsek István Szilárd/KMNP

A Körös-Maros Nemzeti Park Kardoskúti Fehértó részterületén a sziki őszirózsa elsősorban az időszakos vízborítású részeken fordul elő, főként a szikes tómeder nádas szegélyben, azonban az árkok, csatornák aljában is nagy számban van jelen. Kardoskúton a Macelka-nádasban és a Kis-Sóstó környékén is szép, homogén foltok vannak. A szikes gyepeken a sziki pozdor és a réti peremizs sárga virágai színesítik a területet. Orosházán, a gyopárosi tó körül is szép számban vannak őszirózsák, érdemes ott is egy sétát tenni.

Újra kizöldült a Csorvási löszgyep és a Tatársánci ősgyep, ahol virágzik a kései pitypang, a gyújtoványfüvek, a ligeti zsálya és az apró vetővirág is. A gumós macskaherének nemcsak a tőlevelei indultak erőteljes növekedésnek, hanem bimbós virághajtásai is növekednek. Nagyobb számban virágzik a patikapárlófű, a hasznos tisztesfű, a csuklyás ibolya, a közönséges sarlófű és a közönséges borkóró. A töviskés imolának még a száraz kóróin is megjelentek a lila virágok. Nyílik a kék atracél, a tejoltó galaj és a farkaskutyatej is.

A Dévaványai-Ecsegi pusztákon is virágzik a réti őszirózsa. Talán kevéssé ismert, hogy ez egy jellegzetes őshonos, védett faj, amely az egykori sziki tölgyesek tisztásainak növénye volt. A réti őszirózsák mellett sárga színű szintén védett sziki kocsordok is tarkítják az itteni tájat – olvasható a Körös-Maros Nemzeti park oldalán.