A Dalerd Zrt. a szakértői vélemény alapján kérte meg az engedélyt ehhez, amelyet meg is kapott. Kiemelték: azonnal be kellett avatkozni, hogy megóvhassák a környező erdők egészségét, mert ha a károsítók elszaporodnak, akkor további erdők esnek a rovarok áldozatául. A fertőzés terjedése mellett gond volt az is, hogy az elpusztult fák balesetveszélyt jelentenek.