Amíg 2021-re nyolcan, addig idénre hárman igényeltek és kaptak is támogatást, a várostól havi 5 ezer forintot. A következő évre szóló pályázatokat most lehet majd benyújtani. A képviselő-testület ülésén elhangzott, a későbbiekben szükség lenne módosítani a vonatkozó rendeletet, hogy többen kaphassanak ösztöndíjat, valamint növelni kellene a támogatás mértékét is.