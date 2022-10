Kozsuch Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke kiemelte, jelentősen lecsökkent az őszi alapműtrágyák – foszfor, kálium – kihelyezése, sőt, sokan ki is hagyják. Ennek elsődleges oka, hogy a napraforgóból és kukoricából alacsony bevételük származott, származik a gazdáknak. A kis és közepes gazdaságok idén gyakorlatilag nem juttatnak ki műtrágyát. Barabás Béla szerint a nagyobb társaságok is megfontoltabban használnak műtrágyát. Az öntözés fontosságára is kitértek a szakemberek, mindannyian egyetértettek abban, hogy a szakmailag megalapozott öntözés sokat számít, a jövőben ez hozhat megfelelő eredményt. Békés megyében több tájékoztatót is tartanak a közeljövőben ebben a témában.

Dr. Csikós Sándor, a Békés Megyei Kormányhivatal osztályvezetője kiemelte, a területalapú támogatások előlegkifizetése hétfőn megkezdődött, és az összeg minden jogcím esetében emelkedett.