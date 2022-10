A diákok szavaltak, rövid jelenetet adtak elő, emellett megemlékeztek a nemrég elhunyt Fekete Pálról is. Ugrai Gábor a kárpátaljai magyar, Lukács Mátyás történetét elevenítette fel, akit a szovjet seregbe soroztak be. Békéscsabán is szolgált, aztán megszökött. Csodával határos módon nem végezték ki, a rendszerváltás után még vissza is tért. A történelemtanár hangsúlyozta, a mai gyermekeknek kézzel foghatóvá kell tenni a történelmet. Ha élményeiket otthon is megosztják, fontos beszélgetések indulhatnak.