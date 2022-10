A hirtelen erős párásodás miatt – főleg, ha a kocsi és a motor még hideg, vagy sokan ülnek be nedves ruhában, ernyővel – muszáj törölni az üveget, viszont általában nincs kéznél a párátlanításra legideálisabb szarvasbőr, úgy hogy marad a rongy, zsebkendő vagy a csupasz tenyér. Utóbbival viszont könnyű elmaszatolni az üvegfelületen felgyülemlett zsíros koszréteget. Ezért fontos legalább kéthetente belülről is letakarítani zsírtalanító hatású üvegtisztítóval az ablakokat, így elkerülhető az opálosodás és a párátlanítás is hatékonyabb lesz.

Természetesen lehet kapni a boltokban párásodás gátló vegyszereket is, amik egy filmréteget hoznak létre az üvegen, ez gátolja a párafüggöny kialakulását. Emellett a fóliázott üvegfelületek is kevésbé hajlamosak a párásodásra, mert a műanyag fólia gyorsabban melegszik mint az üveg.

Tehát mindenképpen fontos előre felkészülni, vagy a már kialakult helyzetet hatékonyan kezelni, ugyanis a kilátás akadályozásával balesetveszélyes helyzeteket idézhetünk elő. Az erősen bepárásodott üvegű autóval biztonságosabb félreállni és megvárni amíg bemelegszik a motor. Ha szokatlanul erős párásodás jelentkezik, az beázásra is utalhat, így érdemes minél előbb megnézetni az autót egy szakemberrel. Figyeljünk oda, hiszen a hidegebb, esősebb idő, a csúszós utak és korai sötétedés miatt alapvetően is több baleset történik.