Opitzerné Tóth Zsanett, a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. projektmenedzsere arra kéri a segíteni vágyókat, hogy olyan játékokat adományozzanak, amit ők is szívesen adnának saját gyermeküknek. A szervezők azt kérik, a becsomagolt és leragasztott dobozokon mindenki jelezze, hogy milyen korú és nemű gyermeknek szánja az adományt. A tartós élelmiszerek esetében fontos, hogy a játékoktól külön cipősdobozba kerüljenek szintén felcímkézve, de akár szatyorban is el lehet vinni a gyűjtőpontokra, amit a munkatársak osztanak majd szét. Az üres cipősdobozokat is szívesen fogadják. A projektmenedzser ismertette, hogy tavaly több mint háromszáz csomagot tudtak eljuttatni a hátrányos helyzetű családokhoz.

Az adományokat november 3., szerdától várják a város három helyszínén: a Békéscsabai Médiacentrum Kft. épületében, a Csabagyöngye Kulturális Központban és a Békéscsabai Városfejlesztési Központban minden hétköznap 9-től 17 óráig. A gyűjtés december 14-ig tart.