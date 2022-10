A Magyar Posta ideiglenesen szünetelteti 210 településen 366 postahivatal működését az energiafelhasználás csökkentése érdekében, az irányítási és a szolgáltatási területeken történő átalakítások eredményeként pedig 300 munkavállalót érintő csoportos létszámleépítési szándékot jelentett be – tájékoztatta a vállalat pénteken az MTI-t.

Békéscsabán november 12-től ideiglenesen bezár az Andrássy út 58. szám alatti, a Kolozsvári utcai, a Kazinczy utcai és a Féja Géza téri postahivatal is. A döntés vonatkozik a Hadnagy utcai (Mezőmegyer) és a Wenckheim Károly 3. (Gerla) számú hivatalra is.

Mint írták, a vállalat számára továbbra is elsődleges szempont a szolgáltatások elérhetősége. Az elmúlt időszakban számos olyan fejlesztés valósult meg, amelyekkel a postai szolgáltatások már nemcsak személyesen, hanem modern, digitális úton is hozzáférhetők. Mindemellett a postai szolgáltatások a rendelkezésre álló szolgáltatási helyeken, a változásokat követően is magas színvonalon állnak rendelkezésre ügyfeleink számára.