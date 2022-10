Valaczkai Tamás tíz éve szolgál a rendőrség kötelékében, bűnügyi technikus. Nagyon szereti a munkáját. Otthon is szorgoskodik: méhekkel, méztermeléssel foglalkozik.

– A mai napig kihívásként és egyfajta hobbiként tekintek a munkámra, hiszen minden helyszín más és minden küldés egy-egy megoldandó talány, amit részben nekünk technikusoknak kell feltárni a helyszínen végzett gondolati rekonstrukció és nyomkutatás útján. Az eltelt évtized sok lehetőséget és eredményt hozott. Sok helyszíni nyom, anyagmaradvány nyert értelmet és talált elkövetőt a szakértői vizsgáltok során. Az elmúlt években lehetőségem nyílt több megyei és egy alkalommal a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság csapatában egy országos megmérettetésen is részt venni. A három különdíj mellett sok szakmai tapasztalatot is szereztünk. Szeretem a munkámat, mert érdekes és változatos, a kollégáim szakmailag felkészültek és bár sokszor éjszakába nyúlóan dolgozunk azért, hogy érdemleges és bizonyító erejű nyomokra bukkanjunk, azt hiszem, minden perce megéri – fogalmazott. Hasonlóan vélekedek a méhészkedésről is, amit már 6-7 éve végez.

Sokat segít a családja is

– Családunk jelenleg 50 méhcsaláddal gazdálkodik, nekik sok mindent köszönhetünk. Az évek tapasztalatai és persze egy elvégzett sikeres tanfolyam útján beletanultam ebbe a szakmába is, ma már nem tudnék létezni nélküle. Feleségem, Hajnalka és kislányom, Veronika egész évben mellettem állnak és megértőek, legyen szó arról, ha apa épp éjszaka helyszínre megy, vagy nappal a méhekkel bíbelődik. Az ember sokszor sakkozik az idővel, mikor mire is van lehetősége. De hatalmas segítség számomra a családom, akik a csomagolásban, üvegezésben és a marketingben is segítségemre vannak.