Az eseményen Tarkovács István elnök köszöntötte a megjelenteket. Mint elmondta, harminc év nagy idő, több mint egy emberöltő, ennek ellenére azok a célkitűzések, amelyeket a kisgazdakör alapítói 1991 végén, 1992 elején megfogalmaztak, ma is aktuálisak. Kiemelte, napjainkban is munkájuk meghatározó részét képezi a hagyományőrzés és a hagyományápolás, ami kiegészült a hagyományok átadásával is.

Tarkovács István kifejtette, lényegesnek tartják, hogy gazdakör fiatalodjon, és a minél fiatalabb korosztályt is bevonják a szervezet mindennapjaiba. Emellett kitért arra, hogy miként három évtizede, úgy napjainkban is kiemelt figyelmet fordítanak az érdekvédelmi tevékenységre, három tagtársuk is ott van az agrárgazdasági kamarában. Ugyancsak hangsúlyos szerepet kap a gazdatársak kompetenciáinak fejlesztése, aminek jegyében kiváló szakemberek tartanak számos témában előadást a korszerű földművelésről és állattenyésztésről.

Az ünnepi eseményen köszöntőt mondott Mucsi András önkormányzati képviselő, Erdős Norbert országgyűlési képviselő, Deákné Domonkos Julianna tanácsnok. A kisgazdakör múltját különböző tematika és aspektusok mentén Szegfű Katalin, dr. Tóth Attila, Pataki Lászlóné, Egeresi Ferencné és Hégely László idézte fel.

Elismerték dr. Tóth Attila örökös tiszteletbeli elnök és Pataki Lászlóné alapító munkásságát. Emellett köszöntötték az IPOSZ elismerésében részesült Hőgye Mihályt és Szegfű Katalint.