A templom külső és belső felújítása az elmúlt években zajlott, sikeresen befejeződött. A templomot 1909-ben építették, fennállásának a 113. évfordulójáról is megemlékeztek, ahogy arról is: a református gyülekezetnek 1887 óta, tehát 135 éve van anyakönyve.

A pandémia idején nem volt alkalom ünnepelni, ezt most pótolták. A Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, dr. Fekete Károly és Demeter Ottó esperes szolgált Mezőhegyesen szombaton.

Kopjafát állítottak, Winkler-Csabai Hajnalka elnök mondott beszédet

A vendéglátók nevében a lelkipásztor, Erdősi Tibor ünnepi gondolataiban megidézte a két évszámot, és a felújításról beszélt.

– A templom külső és belső felújításáért adunk most hálát. 2020-ban kezdődtek a munkálatok két nyertes pályázatnak köszönhetően. A parókia épületére 7 millió 500 ezer forintot nyertünk az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Szintén innen a másik nyertes pályázatunk, 44 millió forint, amiből a teljes toronysisak szerkezete és fedése a homlokzatfestés, víz elvezetése valósult meg. 2021-ben újra nyertünk 15 millió forintot a templom belső munkáira. De van még tennivalónk. Szeretnénk, ha az orgona is megújulhatna és a templomkert is rendezettebbé válhatna – tette hozzá.

Az egyházközség Kálvin kórusának a szolgálata tette még ünnepibbé az alkalmat. E jeles nap emlékére a Református Egyházközségért Egyesület kopjafát állított, Winkler-Csabai Hajnalka elnök mondott beszédet. A parókia udvarán felállított sátorban berendezett szeretetvendégséggel, közösségépítéssel ért véget a nap.