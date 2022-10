Mindenki győzött, aki eljött a kolbászvigalomra – ezekkel a szavakkal köszöntötte a megjelenteket Kálmán Tibor. Békés polgármestere elmondta, hálásak mind a fiataloknak, mind a pedagógusoknak és a szülőknek, amiért bekapcsolódtak a rendezvénybe, és ezzel segítenek megőrizni az országos összehasonlításban is a legjobbak közé tartozó békési kolbász hagyományait.

– Fontos, hogy ezt az értéket és a kapcsolódó munkafolyamatot is megtartsuk – tette hozzá. – A kolbászvigalom az egyik legfontosabb hagyományőrző program a városban, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ne felejtsük el, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, hogy milyen agrártradíciókkal rendelkezünk. Városunk nagyon nagy kolbásztöltő múlttal rendelkezik, és fontos, hogy ez megmaradjon. Biztos vagyok benne, hogy ilyenkor a felnőttek is felidézik, újraélik gyermekkori emlékeiket.

Polgár Zoltán alpolgármester, az esemény főszervezője elmondta, a rendezvény legfőbb célja, hogy Békés értékes gasztronómiáját egy közösségépítő és hagyományőrző rendezvényen állítsák a középpontba. Mint kiemelte, nagyon lényegesnek tartják, hogy a gyerekek már egészen kiskorukban megismerjék a kolbászkészítés módját és a hozzáfűződő tradíciókat. A vigalom első napja ezért is szól a helyi óvodásokról és általános iskolásokról.

Varsandán Áron, a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola tanítója lapunknak elmondta, munkatársával, Fesető Eszterrel mindig is fontosnak tartották a hagyományok ápolását. Diákjaikkal jártak a Csabai kolbászfesztiválon, majd a Békési kolbászvigalom kezdete óta ezen az eseményen is részt vesznek. Mint elárulta, alsó tagozatos gyerekekkel érkeztek a rendezvényre, akik imádják a kolbászgyúrást, és szülők is besegítettek a közös munkába.