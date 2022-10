– Hogy emlékszik vissza arra az időszakra?

– Nehezen éltem meg. A gyerekek még egész kicsik voltak, és arra kellett koncentrálnom, hogy ők sérülésmentesen vészelhessék át azt az időszakot. Úgy gondolom, sikerült is. Aztán megismerkedtem a mostani férjemmel, majd megszületett a közös gyermekünk is. A család nagyon sokat segített abban, hogy elláthassam a munkámat és elvégezhessem a főiskolákat. Sokszor nem voltam hétvégén és ünnepnapokon, ilyenkor ők álltak helyt otthon.

– Rengeteg rendezvényt szerveztek, szerveznek.

– Igen, és sokan tévhitben vannak, azt hiszik, hogy a könyvtárosok nem rendeznek programokat, pedig ugyanolyan lelkesedéssel, beleadással munkálkodnak, mint a közművelődésben dolgozók. A rendezvények közül a majális volt az egyik kedvencem, valamint az erős emberek versenye, amit a férjemmel közösen találtunk ki, és olyan mai hírességek is érkeztek, akik akkor kezdték ezt. A másik nagy esemény, amire büszke vagyok, az a Hegyesi János Szavalóverseny, amit akkor indítottunk el, amikor felvette az intézmény a parasztköltő nevét. Sokan jelentkeznek rá, sokan szeretik, lényegében ez egy előválogató is a helyi általános iskolásoknak a területi versenyekre.

– Mivel töltődik fel, hogyan kapcsolódik ki?

– A gyermekeimmel. És vallom, hogy egy szülőnek példát kell mutatnia azért, hogy a gyerekek is rendes, tiszta életet élhessenek. Emellett, bár a férjem nagy szenvedélyeként indult, én is szeretek horgászni. Olyan számomra, mint másnak az olvasás vagy a zenehallgatás. Relaxálok a vízparton, figyelem a madarak csiripelését, a víz folyását. Csak nyugalom van, semmi más, telefon sincs. Igyekszünk minden hónapban szánni rá időt, alkalmanként három-négy órát, és az bőven elég is. A környékben egész nagy területeket bejárunk, megyünk a Tiszára, a Körösökre, a Berettyóra. A legnagyobb fogásom eddig egy tíz kilogrammos busa, ami nagyon nagy élmény volt, de annak is örülök, ha kisebb pontyok akadnak a horogra. Megfogom én is a csontit, a gilisztát, és meg is pucolom a halat.