Autójáért indult egy gyulai garázssorhoz az a 70 év körüli férfi, akihez vasárnap reggel kérték a mentők gyors segítségét – írta tájékoztatásában az Országos Mentőszolgálat. A férfi hozzátartozói néhány méterre a garázstól várták őt, egy idő után azonban aggódni kezdtek és a férfi után indultak, aki időközben rosszul lett és összeesett.

Egy szabadnapos tűzoltó is észrevette a földön fekvő beteget, aki rögtön a segítségére sietett. Mentőt hívott, és a tapasztalt mentésirányító utasításai szerint megvizsgálta a férfit, aki már nem lélegzett.

„A bátor tűzoltó azonnal megkezdte az újraélesztést, amit a rémült család aggódva figyelt. A perceken belül helyszínre érkező mentők emelt szinten folytatták az életmentést, ami az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően végül sikerre vezetett, és a beteget stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők” – áll a beszámolóban.

Kőfaragó Zoltán tűzoltó őrnagy, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gyulai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának rajparancsnoka hírportálunknak elmondta, tömbházban laknak az érintett városrészen, és éppen a garázssorhoz ment le, amikor hallotta, hogy az egyik garázsszomszéd segítségért kiállt, illetve szólt a férfi feleségének, hogy nagy baj van.

Kőfaragó Zoltán azonnal elindult a helyszínre, miközben megkérdezte a helyszínen lévőket, hogy hívták-e már a 112-es számot. Mivel nemleges választ kapott, rögtön tárcsázta a segélyhívót, miközben sietett a beteghez.

Ahogy megvizsgálta a férfit, érzékelte, hogy sem légzése, sem pulzusa nincsen. Ezért egyeztetve a mentők diszpécserével, megkezdte az újraélesztést.

– Ilyenkor nincs idő gondolkodni, azonnal segíteni kell, hiszen minden pillanat számít – mondta a rajparancsnok, akitől megtudtuk, hogy a mentők nagyon gyorsan megérkeztek a helyszínre, és átvették az újraélesztést, ami több mint félórán keresztül tartott, így még ő is besegített, hiszen a mellkasi kompresszió nagyon komoly fizikai erőnlétet igényel.

Felcsatolták a fél­au­to­ma­ta de­fib­ril­lá­tort, illetve a lélegeztetőgé­pet, és végül sikerrel jártak, a betegnek ismét volt légzése és pulzusa, stabil állapotban szállították kórházba. A tűzoltó még ezelőtt segített abban is, a férfit a hordágyra helyezzék. Kőfaragó Zoltán elmondta, évente ismétlődően tanulják, illetve átismétlik az újraélesztést, a kötözést, az elsősegélynyújtó ismereteket. A mentőkkel nagyon jó a szakmai kapcsolatuk, kölcsönösen segítik egymást. Kérdésünkre elárulta, éppen tűzoltó mivoltából adódóan merte és az említett képzéseknek köszönhetően tudta is megkezdeni az újraélesztést.

– Tűzoltóként többször voltam már ilyen helyzetben, de most más, a személyes érintettség miatt nehezebb volt, hiszen egy ismerősnek kellett segíteni – tette hozzá a rajparancsnok, aki elmondta, nem tartja magát hősnek, de nagyon fontosnak tartja, hogy aki teheti, próbáljon segíteni.