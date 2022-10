Nagyon sokan nem számítottak arra, hogy a nyári aszályos időszakot követően előbújnak a gombák, és szkeptikusak voltak az őszi szezonnal kapcsolatban – nyilatkozta lapunknak Izsó Hunor. A békési gombaszakellenőr elmondta, a gombák a természet talán legnagyobb túlélőinek számítanak, egyes spórák akár több száz évig képesek várakozni a kedvező környezeti hatásokra.

– Így történt ez most is, most sem hagytak el minket, csak kivárták, hogy a fejlődésükhöz szükséges mennyiségű csapadék lehulljon – tette hozzá. – Egy gyulai szakértő barátomat idézve a közelmúltban gomba boom következett be, ami a sovány tavaszi szezon visszafogottsága és a tavaly őszi, gombász szemmel nem túl szívderítő időszakot követően, valóban felüdülésnek tűnhet. A szeptemberi csapadékmennyiség százéves távlatokban is rekordközelinek számított, és a gombák, illetve egészen pontosan a termőtestek pillanatok alatt elborították a határt.

A szakellenőr magyarázatként hozzátette, amit mi gombaként szedünk valójában az élőlény termőteste, maga a gomba akár több tíz négyzetméteres, akár több négyzetkilométeres területen él a föld alatt. A rekord egyébként Amerikában született, ahol tíz négyzetkilométeren él egy több mint kétezer éves gomba.

Visszatérve napjainkra, az aszály alatt az élőlény vegetált, majd azok a csapadék hatására felvették a nedvességet, és előbújtak a már említett termőtestek. Izsó Hunor elmondta, a fajgazdagság óriási, és a jelenlegi időszakban a nyár végi és az őszi gombák egyidejű tobzódása figyelhető meg. Utóbbiak közül már megjelent a laskagomba, miközben a nyár végi gombák közül megtalálható a szegfűgomba, a csiperke, a tőkegomba, az őzláb és tuskógomba is.

Viszonylagos újdonság, hogy már láthatóak a pereszkék, köztük a lilatönkű, illetve hamarosan jelentkeznek a későbbi őszi fajok is. Kifejtette, miután egy ideje megint nincs eső, jelenleg egy átmeneti megtorpanás figyelhető meg, de ha az időjárás kegyes, vagyis esős lesz, akkor erős őszi szezon várható. A hegyvidéken, illetve a Nyugat-Dunántúlon egyébként az elmúlt hónapokban is több volt a csapadék, így ott jobban is alakult a gombatermés.

– A már említett szeptemberi csapadékos időjárás azonban térségünkben is kedvezett a gombászoknak, akik akár étkezési mennyiséget is gyűjthettek a különböző fogyasztásra alkalmas fajtákból – tette hozzá. Kérdésünkre elárulta, rengeteg gombát visznek hozzá vizsgálatra, és a régi motorosok mellett vannak, akik most kezdtek gombát gyűjteni. Mint elmondta, a tevékenység megkezdése előtt célszerű tájékozódni egy-egy terület tulajdonviszonyairól, illetve engedélyt kérni annak tulajdonosától.

A szakember nem ajánlja, hogy nagy forgalmú utak, állattartó telepek közelében gyűjtsenek gombát, mert a nehézfémek, illetve kemikáliák felhalmozódnak ezekben az élőlényekben. A gombák hajlamosak a káros anyagok magukba gyűjtésére, ami elsősorban a kalapbőrben halmozódik fel. Ezért is nagy dilemma, hogy megpucolják-e a gombákat, bizonyos fajtáknál ez elengedhetetlen, és akkor is javasolják ezt, ha ipari szempontból bolygatottabb területről szedték le a termőtesteket.

– Alap, hogy gombászni senki ne induljon el, ha nem ismeri fel a gyilkos galócát. A fehér lemezek, a bocskor, a jól kivehető gallér minden esetben gyanúra adhat okot, még akkor is, ha nem gyilkos galócáról van szó. Mindenképpen érdemes a begyűjtött gombákat fogyasztás előtt szakemberrel bevizsgáltatni – hangsúlyozta.