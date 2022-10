Befejeződött az óvodánk II-es számú telephelyének felújítása – adta hírül a napokban Szelezsán György, Elek polgármestere. A beruházással egy újabb, értékes épületet tudtak Magyar Falu Programos pályázati forrásból fejleszteni és megőrizni az utókornak. Részletezte, a napokban megtörtént a műszaki átadása és átvétele az épületnek, amit a kivitelező cég, az EHI KFT. ügyvezetője Tóbiás Sándorné és az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal pályázati referense, Seres-Baker Emanuéla mutatott be. Hozzátette, az épület a jövőben könyvtárként működik tovább és megmarad óvodai telephelynek is, hiszen a gyermekek részére egy fejlesztőszobát is kialakítottak fala között.

A polgármester elárulta, a bútorzatot a Békés Megyei Könyvtárral két éve megkötött együttműködésnek köszönhetően szintén pályázati forrásból szereztél be. Hamarosan megérkeznek a függönyök és egyéb kiegészítők, majd egy ünnepélyes átadás után újra élettel telhet meg az intézmény.

Szelezsán György kifejtette, még idén folytatódik és a jövő év második felében befejeződik az óvodafejlesztés városukban. A két ütemben tervezett fejlesztés második ütemét ugyan leállította a gazdasági világválság okozta jelentős mértékű építőanyag áremelkedés, de ezt a problémát is sikerült orvosolni. Dr. Kovács József országgyűlési képviselő közbenjárására a Békés Megyei Önkormányzat támogató döntése okán a kormány biztosította számukra a többletforrást, így minden akadály elhárult a projekt folytatása és befejezése elől.

Részletezte, a település számára oly fontos beruházás keretében egy teljesen új óvodaépületet alakítanak ki a volt gyermeknevelő intézet épületében, emellett az óvoda jelenlegi III-as számú, Kétegyházi úti telephelye is teljesen megújul majd. A jövőben tehát ezen a két telephelyen működik majd az óvoda, ráadásul így már nagyobb gyermeklétszám, összesen 150 fő befogadására lesz alkalmas, ami megfelel a település jelenlegi igényeinek – tudtuk meg Szelezsán Györgytől.