Szarvak a homlokra 42 perce

Feri, az orosházi vasember újra szúr

Ördögi kinézete ellenére galamblelke van Ferinek, az orosháziak vasemberének. Nem mellesleg nagyon tehetséges növényszobrász is. S miközben szenvedélyesen szereti a munkáját Fazekas Ferenc, van neki egy másik, nagyon látványos szenvedélye: kiló számra viseli magán a fém és műanyag testmódosító eszközeit. Őszintén elárulta nekünk, ezen nem is akar változtatni. Mondjon bárki, bármit is róla.

Csete Ilona Csete Ilona

Extrém megjelenésű a tehetséges növényszobrász Fotós: Für Henrik

Fazekas Ferenc életében, igaz, volt egy röpke szünet, amikor szívét, lelkét és pircingjeit is alárendelte a szerelemnek. Megszépíttette heges arcát, két kilónyi vasat szedtek ki bőre alól. Ahogy ő fogalmazott: széttrancsírozottá vált az arca. Dupla spirál: Feri egyik munkáját is megmutatta a parkban

Fotós: Für Henrik – Nem állok le. De tudatosabban csinálom a piercingek beszúrását. Nem lesznek felületiek, mélyebben kell visszaküldenem mindegyiket. Már újra viselek a fejemen harmincnál is többet. Ha százszor születnék, százszor megtenném. Én ennek szentelem az életemet – mondta elszántan. Azt se titkolja, hogy aki még nem botránkozott meg kinézetén, az majd ezután elképedhet. Két szarv beültetését tervezi ugyanis. Amikor rákérdeztünk, hogy biztosan, jól meggondolta-e, határozott volt a válasza. – Amit én kimondok, az úgy is lesz. Nem azért csináltatom meg, mert ördögien gonosz vagyok. Hanem azért, mert egyedi. Az egyediséget képviselem – summázta elhatározását, majd nyomatékosított. – Nem állok le. Nekem ez kell és kész. Nem leszek ettől se jobb, se rosszabb, én elfogadó ember vagyok, nem színezem magamat.

Ami másnak élhetetlen, azt én vállalom, még ha extrém kellemetlenségekkel is jár – tette hozzá, majd megmutatta az ő kis birodalmát, a kertet, amit Gyopároson reá bíztak. Ő ugyanis a Napsugár Hotel kertésze. Feri itt újra magára talált. A fák, a rózsák, a bonsai növények között mozog otthonosan. Kezei nyomán alakul a park. Tele van tervekkel, ötletekkel.

Ám amikor a munkaidő letelik, irány a tetováló szalon! Újabb figurát varrat magára. Gőzölgő koponyája most készült el kézfején. De nyaka köré (ha már vannak ott kész pókok) pókhálót is fonat.



