Anastasia Pritula, a Magyar Vöröskereszt Keresőszolgálatának a munkatársa látogatott el a napokban Békés megyei szervezethez. Az ukrán-orosz fegyveres konfliktus elől menekülőket segíti és informálja őket a keresőszolgálat munkájáról. Ehhez nyújtottak neki támogatást Békéscsabán.

A Magyar Vöröskereszt Keresőszolgálatának a vezetője Gyorgyovich András.

Őt kérdeztük, mennyire jellemző, hogy a február óta tartó háború szétszakítson családokat és olyan helyzetbe sodródjanak az érintettek, hogy kénytelenek segítségért fordulni a Vöröskereszthez.

– Az ukrajnai fegyveres konfliktus tekintetében alapvetően az a feladatunk, hogy közreműködjünk azok felkutatásában, akik a konfliktus idején eltűntek, vagy szeretteiktől elszakadtak – mondta el a keresőszolgálat vezetője.

– Az első ilyen jelzések idén márciusban érkeztek hozzánk. A Vöröskeresztnek a humanitárius szervezetek között egyedüliként van mandátuma arra, hogy a genfi egyezményekben foglaltak szerint információt kaphat a hadban álló felektől a fogvatartottakról, a deportáltakról, a háború áldozatairól. Az Ukrán Vöröskereszt, az Orosz Vöröskereszt és a Nemzetközi Vöröskereszt (ICRC) az, amely ezt a munkát a konfliktus közelében, Ukrajnában és Oroszországban végzi. A Genfben működő CTA-Bureau (Central Tracing Agency Bureau) vöröskeresztes szervezet központi szerepet játszik a kutatásokban, hiszen a nemzetek keresőszolgálatai és az ICRC által bonyolított keresések információi itt futnak össze – tette hozzá a keresőszolgálat vezetője, aki arra is rávilágított, hogy a modern információ-technológiának köszönhetően a családtagok össze vannak kapcsolódva, bárhol is éljenek a nagyvilágban. Amíg a technikai feltételek adottak és az eszközök rendelkezésre állnak, és amíg valamilyen tragédia nem történik, addig a hozzátartozók általában távolról is tudják tartani egymással a kapcsolatot, illetve az érintettek maguk is keresésbe fognak telefonon, a világhálón.

– A Magyar Vöröskereszt Keresőszolgálatához érkeznek a konfliktus nyomán keresési kérelmek, ám viszonylag csekély számban. Ennek egyik oka lehet, hogy néha a menekültek csak átutaznak az országon, nem telepszenek le tartósan. Azonban ha figyelembe vesszük a szomorú adatokat arról, hogy hányan esnek áldozatul, kerülnek fogságba, vagy tűnnek el nyomtalanul, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a keresőszolgálati tevékenységre nagy szükség van. Ezért fókuszál most a keresőszolgálatunk arra, hogy a tevékenységünket a Magyarországon tartózkodó menekültek minél szélesebb körben megismerjék.

Az ukrán helyzettel összefüggésben a Nemzetközi Vöröskereszthez 2022 szeptember második feléig összesen több mint 4200 olyan, e-mailen, vagy telefonon érkező hívást regisztrált, amikor a kereső a családi kapcsolatok megszakadása miatt kért segítséget. Az Ukrajnával nyugat felől határos nemzetek vöröskeresztes keresőszolgálatai munkacsoportot hoztak létre, rendszeresen konzultálnak egymással, valamint a Nemzetközi Vöröskereszttel, miközben a munkát folytatják egyéb keresési ügyekben is.

Orosz nyelven is hívhatják a keresőszolgálatot

A Magyar Vöröskereszt Keresőszolgálata jelenleg évente átlagosan ezerötszáz keresési kérelmet kap. Ezek többsége még mindig a II. világháborúval és az ’56-os eseményekkel, kisebb hányada pedig a jelenlegi háborúk elől országunkba menekülőkkel áll összefüggésben. A keresőszolgálat ezen kívül évente több száz olyan keresési kérelemmel foglalkozik, amelyek nem háborús eseményekhez kapcsolódnak, ám humanitárius megfontolásból indokolttá teszik a Vöröskereszt segítségét.

Ha az Ukrajnában zajló fegyveres konfliktus miatt vesztette el a kapcsolatot egy családtagjával, akkor orosz nyelven is hívhatja a Keresőszolgálat +36 (20) 619 9548-as telefonszámát.

További kapcsolati adatok: e-mail: [email protected]

Postacím: Magyar Vöröskereszt Keresőszolgálata; 1051 Budapest, Arany János u. 31.