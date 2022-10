Ünnepélyes keretek között avatták fel Kecskeméti Gábor, az egykori kiváló békési pedagógus és olimpikon szobrát szombaton délelőtt, a városi ligetben. Az eseményt követő emlékülésen első ízben adták át a Kecskeméti Gábor-díjat, amelyet Gyurovits Katalin, a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola tanítója vehetett át.

Izsó Gábor, a kezdeményezés egyik szervezője beszédében elmondta, fontos céljuk volt, hogy fejet hajtsanak Kecskeméti Gábor tanár, olimpikon, a város díszpolgárának emléke előtt.

– Szeretett tanárunk alakja az emlékezésre készülve szinte megelevenedett a régi diákok előtt – fogalmazott. Mint mondta, az öregdiákok közül többen már korábban is szerettek volna kézzelfogható emléket állítani Kecskeméti Gáborról. Kiemelte Nagy Sándor, a város mecénása és díszpolgára segítségét, aki a költségek felét vállalta. Az akció ennek köszönhetően új lendületet kapott, így a több mint 150 adakozó és a város önkormányzatának jóvoltából közel egy év alatt összegyűlt a szükséges összeg. A szobrot a művész házaspár, Lantos Györgyi és Máté István készítette.

– Kecskeméti Gábor alakjának és személyiségének megidézésével egy hiteles, ízig-vérig békési pedagógus emléke előtt is tiszteleg a város – fogalmazott. Hangsúlyozta, a nagyszerű sportembert hatalmas szorgalma és a munka emelte azzá, ami lett.

– Nem véletlen, hogy a sportban és a tanulásban is kiváló fiatalember a tornát választotta. Azt a sportágat, amelyben a siker és az eredményesség elérésében a legtöbb munkát kell befektetni. Sportsikerei a gimnáziumban kezdődtek, és a főiskolai világbajnokságon elért eredményes szereplése után két olimpiára is kijuttatták, mint korának egyik legjobb magyar tornászát – fejtette ki. – Emellett az emberszeretettel párosult pedagógiai érzék, a szerénység és a szelídség vezetett oda, hogy jó szívvel említsék nevét azok az egykori tanítványok is, akik nem kifejezetten voltak jók a sportban. Nagyon sok egykori békési diák köszönheti neki későbbi szakmai előmenetelét, s még többen vannak olyanok, akik lelki támaszt is találtak nála akár egy-egy jó szó, vagy biztató mosoly formájában. Ügyesen igazgatta a kamaszkor botladozásai között fejlődő diáksereget a dicséret és a kellő szigor legjobb arányainak a megválasztásával a békési Szegedi Kis István Gimnáziumban.