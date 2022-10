A rendezvényt a GUSU Lenyomata Suzhoui Taohuawu újévi fametszetek kiállításával nyitották meg pénteken este a Szent Antal Népházban. Dr. Szonda István néprajzos muzeológus, kulturális antropológus, a gyomaendrődi Szent Antal Népház igazgatója elmondta, ez már a második közös konferenciájuk a Konfuciusz Intézettel, de együttműködésük több évre vezethető vissza, hiszen a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi tanszékével már tizenöt éve rendeznek tudományos konferenciákat. Az igazgató bízik abban, hogy ez a rendezvény minden évben visszatérő eleme lesz Gyomaendrőd életének.

Szonda István, dr. Csontos Pál és dr. Kuttor Dániel

– Az európai emberek számára a kínai kultúra misztikus, különleges, varázslatos. Egy nagyon hagyománytisztelő, családközpontú kultúra, a kollégák és a tanulók pedig nagyon kedvesek, nyitottak. Dr. Cui Professzorral, az intézet kínai igazgatójával pedig nem csak munkakapcsolat, hanem egy baráti viszony is kialakult közöttünk a nyelvi nehézségeink ellenére. A rendezvény a kultúra, az ismeretek átadásáról szól, de emellett az ismerkedésre is lehetőséget nyújt, hiszen a Konfuciusz intézetben tanuló kínai diákok Magyarországból sokszor csak azt a várost látják, ahol éppen tanulnak. Most viszont ők is megismerkednek a magyar kultúrával, hiszen szombaton Szarvasra tesznek látogatást, illetve Gyomaendrőd szépségeit is szeretnénk bemutatni nekik – fogalmazott dr. Szonda István.

Fotós: Fur_Henrik

A program szombaton tearituáléval folytatódik, ahol a kínai diákok mutatják majd be saját népviseletükben teázási szokásaikat. Prof. dr. Cui Xianjun, az intézet igazgatója a kínai és a magyar teázási szokások közötti különbségekről is beszélt. Mint mondta, a különböző tartományból származó emberek különböző teákat isznak. Ő a déli provinciából, Hubei tartományból származik, ahol zöld teát isznak. A professzor kiemelte: a kínai emberek számára a tea annyira fontos, mint az európaiaknak a kávé. Évszaktól is függ, hogy milyen típusú teát fogyasztanak: ilyenkor, ősszel főként a fekete teát részesítik előnyben, mert ilyenkor az tesz jót az egészségnek. De nem csak maga a tea a fontos, hanem a víz minősége, amiből a teát készítik, az, hogy milyen csészébe töltik, miben forralják fel vagy miben elegyítik a teafüvet a vízzel.

Végül vidáman emlékezett vissza arra az esetre, ami a leginkább kifejezi a kínai és magyar teázási szokások közötti különbséget. Évekkel ezelőtt ugyanis Prof. dr. Bartha Elek rektorhelyettes úrral beszélgetett és teázott, majd megdöbbenve látta, hogy cukrot tesznek a teába. Úgy fogalmazott: ez nagyon furcsa szokás és úgymond ez volt számára az első kulturális sokk hazánkban.