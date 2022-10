A bejelentett és tervezett béremelést jelentős előrelépésnek tekinti. Hangsúlyozta: a pályakezdőknél is komoly béremelésre lenne szükség, mivel három-négyszer többen távoznak a rendszerből, mint lépnek be, ami működési problémákhoz vezethet. A technikai dolgozók, a nevelés, oktatást segítők bérét ugyancsak szükséges rendezni. Ugyanakkor nem csak a béremelésért küzdenek, szeretnék, ha a tananyag mennyisége, a diákok terhei is csökkennének. Szerinte a megfogalmazott gazdasági célokat az oktatás mai állapotával nem érheti el az ország.