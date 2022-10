Liptákné Máthé Tímea eredetileg az állami szférában dolgozott gyermekvédelmi területen. Mint mondta, ez egy szép és izgalmas terület, de más, kézzelfoghatóbb módon is szeretett volna örömet okozni az embereknek. Már gyermekkorában is szeretett saját kézzel készült ajándékokat adni, mert sokkal személyesebbnek érezte, mint a boltban vásárolt tárgyakat. Az alkotás iránti igény akkor éledt fel benne újra, amikor gyermekei születtek és a nagyszülőknek személyes, megható ajándékokat kezdtek készíteni. Nemrégiben elvégzett egy virágkötő iskolát és először különböző alkalmakra, ünnepekre – nőnapra, anyák napjára, óvodai ballagásra, karácsonyra – készített csokrokat, koszorúkat, majd áttért a szezonális dekorációkra. Ezek inkább évszakhoz köthetők, így hosszabb ideig lehetnek lakásunk díszei.

Fotós: Für Henrik

Alkotásainál arra törekszik, hogy főként természetes anyagokat használjon fel, ezt az irány pedig egyre népszerűbb. A természetes, letisztult stílus a koszorúin, sírdíszen is megjelenik. A kegytárgyakra általában száraz virágok, termések és szalag kerül, emellett gyakran az emlékezésre utaló tábla és egy angyal is helyet kap rajtuk. A Mindenszentekre készült termékeknél a színekben is az ősz jegyei jelennek meg alkotásain: a barna, a bordó, a vörös és a narancssárga. Ilyen díszeket azonban nem csak a sírokra lehet tenni, tapasztalatai szerint egyre többen gyújtanak otthon is gyertyát, így emlékezve a szeretett személyre.

Liptákné Máthé Tímea ilyen esetekre sírt idéző, fakeretet készít amit lefest, erre kerülnek a virágok és itt kap helyet a mécses is. Igény szerint a szeretett személy képe is felkerül rá. A kézműves elmondta: nagyon fontos számára az aprólékosság, az igényesség, ehhez pedig előre megtervezi mit fog készíteni. Arról is beszélt, hogy ha valaki esetleg maga készít ilyen sírdíszt, akkor az a gyász feldolgozását is elősegíti. Liptákné Máthé Tímea szerint érdemes figyelemmel követni a helyi kézművesek munkásságát, hiszen a bolti, műanyag, sorozatgyártott termékeknél sokkal igényesebb, egyedibb és személyre szabottabb termékeket lehet náluk találni azonos áron.