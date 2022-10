A 2011-ben végzett népszámlálás alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a különböző mérőszámok alapján két hátrányos helyzetű körzetet határozott meg településünkön – szólt a programok hátteréről Köves Mihály. A nagyközség polgármestere elmondta, a két szegregátum közül az egyik fejlesztésére pályáztak az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) kiírásán. Az önkormányzat ennek részeként két pályázatot is elnyert a szegregált élethelyzetek felszámolása érdekében.

Az egyik keretében különböző képzéseket szervezetek, szociális szolgáltatásokat tettek elérhetővé a célcsoport részére, amelynek tagjai foglalkozásokon is részt vehettek. Emellett kisebb-nagyobb rendezvényeket is életre hívtak. A település erre a projektre 200 millió forintot nyert, és a program már be is fejeződött.

A másik pályázat szorosan kapcsolódik mindehhez, de már konkrét fejlesztésekre, beruházásokra összpontosított.

Három új szociális bérlakás épült a szegregátumon kívül, de ahhoz nagyon közel. Az ingatlanokat, ha nem is teljesen, de be is rendezik. Hűtő, mosógép, tűzhely, konyha- és szobabútor, szőnyeg egyaránt várja majd a beköltözőket. A lakások nagyon modern építésűek, az építkezések megkezdésnél megfogalmazott előírásoknak megfelelően a legkorszerűbb, hőszivattyús fűtési rendszerrel szerelik fel a házakat, amihez úgynevezett H-tarifás áramhálózatot kell kiépíteni. Erről megtörténtek az egyeztetések a szolgáltatóval, bejelentették az igényt, így annak függvényében, hogy ez mikor készül el, lehet teljesen kész a beruházás.

A fejlesztés eredményeként négy, a szegregált területen kívül, az integrált részeken található szociális bérlakást is felújítottak.

Emellett kialakítottak egy úgynevezett Csillagpontot, amihez az önkormányzat saját erőből vásárolta meg a szükséges épületet, melynek fenntartására ötéves fenntartási kötelezettséget vállaltak.

Létrehozták a Csillag Szolgáltatóházat, két korábbi szolgálati lakás átalakításával. A ház szeptember óta már működik, elsősorban szociális szolgáltatások érhetők el, de ott dolgoznak a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat szakemberei is, a helyiek ugyancsak az épületben intézhetik hulladékszállítással kapcsolatos ügyeiket, a falugazdász szintén ott tart foglalkozásokat, az óvodások fejlesztő teremként használják, és a mozgáskorlátozottak is fogadóórát tartanak a házban.

A program részeként megvalósult beruházások sorának ezzel pedig még mindig nincs vége, hiszen a sportpályánál egy fedett közösségi teret is felépítettek.

Köves Mihály kérdésünkre elmondta, a hét bérlakásra pályázatot írtak ki, amire nyolc jelentkezés érkezett. A beköltözők személyéről októberi ülésén dönt majd a képviselő-testület. A felújított ingatlanokban már várhatóan novemberben ott lehetnek a lakók, az új építésű lakások esetében ez attól függ, hogy mikor készül majd el az úgynevezett H-tarifás áramellátás, de bíznak benne, hogy ez is minél előbb megtörténik majd.

A polgármester kitért arra, hogy ez utóbbi pályázaton is 200 millió forintot nyertek. Ugyanakkor miután a pályázatokat 2017-ben adták be, az azóta bekövetkezett drágulások miatt 31 millió 500 ezer plusztámogatást kaptak, illetve a beruházás-sorozatot az önkormányzat is várhatóan 15 és 20 millió forintos saját forrással egészíti majd ki.