A KHESZ idén is meghirdette szép fogások, fogási beszámolók című játékát, amely között szemezgetve egy országos viszonylatban is kivételes termetű „halméltóság” került eléjük.

Hatalmas élmény volt Máténak, feledhetetlen peca /Forrás: KHESZ Facebook/

Mint írták, bár a fogás még május 20-ra datálódik, ez mit sem változtat azon a tényen, hogy a nevezett nap estéjén egy 2,75 kilogrammos „compókirály” akadt horogra a Fekete-Körös holtági szakaszán. A szerencsés horgász, Bodnár Máté egy érdekes leírásban osztotta meg az élményt a szövetséggel.

– A tegnapi nap folyamán a kora esti órákban a Fekete-Körös holtágán pecáztam. Este 7 és 8 óra között kissé megéheztem ezért gondoltam falok valamit. Úgy látszik az én étvágyammal együtt a halaké is megérkezett, hiszen éppen falatozás közben egy határozott húzós kapás ugrasztott ki a székemből. A körülbelül 15-20 perces fárasztás végeredménye minden várakozásomat felülmúlta – emelte ki elbeszélésében.

– Míg én próbáltam a halat a part közelébe vezetni, édesapám már elő is készítette számomra a merítőhálót. Ekkor ő már látta mivel lesz dolgunk, de hagyta, hogy magam bizonyosodjak meg arról, mit is sikerült megfognom. Amint megláttam a smaragdzöld márványló testet a tüzes vörös szemmel párosulva, az örömöm leírhatatlan volt! Mihamarabbi mérlegelés, fertőtlenítés és fotó készítés után vissza is nyerte szabadságát. A mérleg 2,75 kilót jelzett. Hatalmas élmény volt, egy feledhetetlen peca!