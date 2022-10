Beszédében kiemelte: az őseink tudták, a sorsfa ültetése az emberi létet jeleníti meg. A földbe kerülő fa úgy gyökeredzik a földben, mint a gyermek a családban, aki így kötődik a házhoz, a szülőföldhöz is. A parkban elültetett fák életerősek, magasba törők lesznek, és így a vésztői gyerekek jövőbeli életét is jelképezik. Emellett mai világban másik fontos szerephez is jutnak a növények. Az újjáélesztett hagyománnyal csökkenthetik a klímaváltozás káros hatásait; tehetnek a környezetért, a levegő minőségének javításáért.