Komplex rendszerben gondolkodnak

Deákné Domokos Julianna kitért arra, hogy a tanítási szünetek napját is mindig egyeztetik az iskolaőrrel, munkabeosztását annak megfelelően határozzák meg. Szólt arról, hogy a nyári szünetben minden szerdán délelőtt tartottak ügyeletet az intézményben, hogy a szülők elintézhessék beiratkozással vagy más jellegű dokumentumokkal kapcsolatos ügyeiket. Az iskolaőr ezeken a napokon is mindig jelen volt és jelen lesz.

Az intézményvezető kitért arra, hogy iskolájukban egy összetett rendszert működtetnek, ifjúságvédelmi felelős, illetve a helyi családsegítőn keresztül szociális munkás is tevékenykedik náluk, hogy minden területen segíthessék a gyermekeket. Az épület előtt egy elektromos kaput is felszereltek, ami ugyancsak hozzájárul a diákok biztonságának garantálásához.