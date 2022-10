Majorné Sebők Judit egyenesen Debrecenből érkezett a Munkácsy Mihály Múzeumba szerdán azért, hogy megnézze a „Terrakotta hadsereg. Az első császár üzenete” című kiállítást. A nyitáskor ő lépett be elsőként az intézménybe, amikor nagy meglepetés fogadta. Tízezredik látogatóként érkezett ugyanis a a világ nyolcadik csodájaként is emlegetett agyaghadsereg leletegyüttest megcsodálni, ezért belépéskor Szarvas Péter polgármester és dr. Bácsmegi Gábor múzeumigazgató köszöntötte. Ajándékot is kapott tőlük, mégpedig egy kicsinyített agyagkatona szobrot, valamint egy múzeumi ajándékcsomagot.

Szarvas Péter elmondta, a Munkácsy Mihály Múzeum időszaki és állandó tárlatai egyaránt jelentős látogatószámmal bírnak. A vasárnapig látható kínai Terrakotta hadsereg kiállítást pedig még a szokásosnál is nagyobb érdeklődés övezi, hiszen a tárlat anyagának tulajdonosa szerint azzal, hogy nyár közepi megnyitása óta immár a tízezredik megcsodálóját fogadja, eddig Békéscsabán a leglátogatottabb. Hangsúlyozta, erre igazán büszkék, ahogy arra is, hogy az agyaghadsereg minden korosztály figyelmét felhívta, így megnézték azt többek között diákcsoportok, felnőttek, családok és idősebbek is.