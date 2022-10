A solymászat múltját és jelenét bemutató versenyt rendezünk ezekben a napokban Békéscsabán a Nemzeti Kulturális Alap és az Agrárminisztérium támogatásával – nyilatkozta lapunknak Novák Csaba. A Magyar Solymász Egyesület elnöke elmondta, korábban is rendeztek nemzetközi solymásztalálkozót Békéscsabán, a közelmúltban pedig együttműködést alakítottak ki a Nimród Vadásztársasággal, és ennek köszönhetően is hívják életre a rendezvényt ebben az évben a békési megyeszékhelyen.

A program részeként tartották meg az úgynevezett Égi tusát, amelyen a magasröptű sólymok versenyeztek. Ezzel párhuzamosan zajlik a Szellemi Kulturális Örökség Versenye, amelyen az alacsonyröptű madarak, a héják és a sasok mutatják be a tudásukat, illetve bírálni fogják a vadászaton résztvevő kutyák munkáját is.

Ebből állítják össze, hogy az egyes szakáganként kik lesznek a győztesek, illetve a megmérettetés képet ad arról is, hogy az idei vadászszezon elején hol tartanak a madarak. Szombaton egy ünnepélyes záróterítéket is tartanak, hogy bemutassák, miként adják meg a tiszteletet a vadnak, hogyan őrzik a tradíciókat. Emellett még vasárnap is tartanak majd versengést, de az említett helyezésekről a pénteki és szombati teljesítmények alapján döntenek majd.

Az Égi tusán a magasröptű sólymok versenyeztek.

Novák Csaba elmondta, a Magyar Solymász Egyesület negyven tagja képviselteti magát a programom, illetve jöttek versenyzők a V4-es országokból, Szerbiából, Olaszországból, Romániából is.

Az elnök kitért arra, hogy a solymászat több mint 4000 éves múltra tekint vissza, gyakorlatilag őseink hozták magukkal annak tudományát. Kezdetben a solymászat legfőbb célja az élelemszerzés volt, a történelem során voltak olyan időszakok, amikor ezt a tevékenységet csak a nemesek és a királyok engedhették meg maguknak.

A lőfegyverek elterjedésével az élelemszerzési funkciója visszaszorult, és mostanra, a 21. századra minden tekintetben kedvtelésből folytatott tevékenységgé vált. A 21. században minden tekintetben egy több mint négyezeréves hagyományt mutat be és testesít meg, miközben ma is ugyanazokat a béklyókat használják, mint akkoriban.

Mint megtudtuk, az egyesületet 70-80-an alkotják, illetve 15-20 tagjelöltjük van. Novák Csaba kérdésünkre kifejtette, Magyarországon különböző irányvonalak mentén több solymász egyesület működik, vannak, akik például kifejezetten az őshaza szempontjából közelítik meg a témát.

– Hazánkban 200-250-en foglalkoznak aktívan a tevékenységgel – fogalmazott.