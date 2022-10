Két csoportban, huszonöt kisgyermek tölti mindennapjait a muronyi óvoda falai között, három óvodapedagógus és két dajka gondoskodó szárnyai alatt. Ott jártunkkor a Csibe csoportba járó három-négyévesek, és a Fürge gyík csoport öt-hatévesei önfeledten játszottak az udvaron. Bent megterített asztal és bevetett ágy várta őket. Szegfű Gábor polgármester elmondta, az Arany János utcai épület már több mint hatvan éve épült, lepusztult, erősen ráfér a felújítás. Fontos lenne a pályázati forrás, amit meg is céloztak, ám mielőbb szeretnék elkezdeni a korszerűsítést.

– Az összes nyílászáró megérett a cserére, emellett a fűtési rendszert is át kellene alakítani. Az épületben van gáz- és vegyes tüzelésű kazán is. Mivel idén már négy és félszerese, összesen négymillió forint lenne a tavalyihoz képest az intézmény éves gázszámlája, elkezdtünk fával tüzelni. Ez jó meleget ad, de hosszú nem távon nem megoldás. A legideálisabb egy modern, kondenzációs kazán beszerelése lenne a hozzá illő radiátorokkal – részletezte a polgármester. Hozzátette, a padlózatot is felszednék; a régi már hullámzik, a szobákba laminált parkettát tennének. A vizesblokk még majdnem teljesen eredeti, ‘50-es évekbeli állapotában van, oda új járólapot, szanitereket, tusolót, kézmosót, kis toaletteket tennének

Szegfű Gábor

– Az épületet kívülről szigetelni kellene, hogy energiatakarékosabb lehessen, aztán jöhetne a teljes külső és belső festés. A tető az egyetlen, ami még aránylag jó állapotban van, viszont arra napelemeket tervezünk feltenni, ami miatt lehet, hogy meg kell erősíteni – sorolta a további tennivalókat Szegfű Gábor. Pénzt áldoznának az óvoda melletti járda rendbetételére is, sőt csatornázási munkálatokra is kellene fordítani. Nagy álmuk a belső bútorzat teljes cseréje.

– Október 29-ére szervezzük a jótékonysági szüreti bált. Szeretnénk támogató jegyet, vacsorajegyet is kiadni, lesz tombolasorsolás, sőt Kis Péter, Egri István, Balogh Róbert és Kis Istvánné jóvoltából, fémből, fából készült, és horgolt kézműves licittárgyakat is meg lehet vásárolni. A talpalávalót a Baiczer Zenekar húzza majd, és a kis óvodásaink is adnak műsort. Fellépnek Nyíri Lajos táncosai, tehát a kikapcsolódni vágyók megtalálhatják számításaikat. Lesz süteményvásár is, a helyiek készítik a finomságokat – sorolta Szegfű Gábor. Hangsúlyozta, a bál teljes bevétele az óvodáé lesz, fontos, hogy kinyíljanak a pénztárcák. A renoválást a nyílászárók cseréjével kezdenék el, azok vannak a legrosszabb állapotban. – A jótékonysági bálra október 21-éig lehet jelentkezni, a belépőt a helyi művelődési házban áruljuk. A gyerekek megérdemlik, hogy szép, korszerű körülmények között fejlődhessenek – tette hozzá.