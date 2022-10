Ha valaki mindent is tud a bringázásról, az a gyulai Kempf Zozó. A földvári iskolarendőrnek azért is esett a választása a freestyle BMX-világbajnokra, youtuberre, vloggerre, mert szerette volna meglepni az iskola diákságát egy ismert sportolóval, aki nyeregbe pattanva teljesíti a kerékpáros ügyességi pályát.

– Remélem, személyes példáján át a gyerekek kedvet éreznek majd arra, hogy csatlakozzanak ahhoz a programhoz, amit 5 éve elindítottam a faluban. A Nyerj egy kerékpárt Pusztaföldváron! felhívást minden évben meghirdetem, ennek egyik állomása ez a nem egyszerű ügyességi pálya, amit bringával kell teljesíteniük a diákoknak. Aki itt tisztességgel teljesít, akár eljuthat a rendőrség által (Kerékpáros Iskola Kupa, Ki a mester két keréken) szervezett program járási, megyei és országos döntőjébe. Ez is a célom – egyszer, hátha sikerülne ez egy itteni, földvári fiatalnak – mesélte az elhivatott iskolarendőr a pálya mellett, amit több órán át épít fel szinte minden hónapban, hogy a gyerekek azon gyakorolhassanak. A tavalyi bringagyőztes, Szűcs Laci is bemutatta Zozónak, neki most hogy megy az ,,ügyeskedés”.