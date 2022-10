Az eseményen részt vett Herczeg Tamás, a térség országggyűlési képviselője is, aki azt a jó hírt osztotta meg a hallgatókkal, hogy a kormány ebben az évben is biztosít nyugdíj kiegészítést és nyugdíj prémiumot a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők számára. Emellett pedig jövőre is megkapják 13. nyugdíjat.

Lengyel Zsolt polgármester rövid köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az időseknek a fiatalabb generáció tisztelettel tartozik. – Ha segítségre van szükség, akkor azt meg kell, hogy adjuk a nyugdíjasainknak.

Az eseményen tiszteletét tette Szrenka Pálné, a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége elnöke is.