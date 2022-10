Takács Péter intézményvezető elmondta, önkéntesükkel, Nagy Sándorral szervezik már évek óta közösen a bakelit börzét, ismereteik szerint Békés megyében egyedülálló módon. Hozzátette, a börzén nem csupán bakelitlemezek találhatók meg, hanem CD-kről, kazettákról, és olyan zenei könyvekről is szól, melyek a '60-as, '70-es, '80-as és '90-es években futottak, és ezen időszakok nagy együtteseinek zenéit, történetét tartalmazzák. Ráadásul a nagy magyar együttesek lemezei mellett olyan ritkaságok is megvásárolhatók a standoknál, mint például az Eagels, vagy a Led Zeppelin korai zenegyűjteményei.

Az intézményvezető kifejtette, a bakelit börzék délelőttjei mindig különleges hangulattal töltik mega közösségi házat, hiszen látogatói gyakorlatilag egyfajta időutazásban vesznek részt. Végül elmondta, a mostani eseményre 15 asztal kelt el, és legalább 500 érdeklődő, illetve vásárló járta körbe azokat. Hozzátette, örömükre eddig minden bakelit börzéről, így a mostaniról is elégedetten távoztak az árusok és a lemezek szerelmesei is.

Nagy Sándor elmondta, ő maga is nagy bakelit rajongó, innen is jött a börze szervezésének ötlete egykor. Illetve az erősítette meg a rendezvény szervezésének gondolatát, hogy nemrég újra divatba jött az analóg technika, és az analóg hangzás élvezete, így a kereslet is adott volt. Hozzátette, már az első csabai bakelit börze is sikeres volt, a mostani pedig minden eddigit felülmúlt, hiszen már a nyitás perceiben szinte özönlöttek be az érdeklődők, akik egymást váltották az árusoknál, akikből szintén többen jöttek, mint a korábbi alkalmakon.

A bakelit lemezekről Nagy Sándor elmondta, azoknak az előfordulása és az ára is rendkívül változó. Az árat illetően állapottól függően 100 forinttól indulnak a régi, de nagy példányszámban nyomott lemezek, melyek minden háztartásban ott voltak egykor. A másik véglet pedig a legnagyobb rajongók és ritkaságok rétege, ahol egy különleges albumért akár 400 ezer forintot is megadnak.