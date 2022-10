Lipcsei Emese elmondta, még mindig hihetetlen számára, hogy mik történtek az elmúlt napokban. Ezek rávilágítottak arra is, hogy ha egy csapat kitűz maga elé egy célt, akkor nincs lehetetlen, legyen bármennyire is rögös az út, kiegyenesedik. Diákpolgármesterként szeretné, ha programokkal belaknák a ligetben most nyílt ifjúsági közösségi teret, ha lenne több nyilvános illemhely a belvárosban, illetve, ha lenne ingyenes internetezési lehetőség a buszmegállókban.

Csontó Norbert arról beszélt, hogy eleinte csalódott volt a második hely miatt, de most már tud örülni neki, főleg, hogy látta, csapata is boldog. Éber Boldizsár számára fontos volt, hogy méltón képviselhesse intézményét, és nagy eredmény, hogy 18 év után a Szegya ismét ott lehet a dobogón.

Szarvas Péter polgármester gratulált a fiataloknak, valamint a csapataiknak, hiszen sok múlt a mögöttük álló stábokon is. Elmondta, számít a diákvezetőkre a város fontos eseményein, valamint azon döntésekben és azon problémák megoldásában, amelyek az ifjúságot érintik. Hangsúlyozta, hogy keresik majd a kapcsolatot.

Varga Tamás alpolgármester hozzátette, a megválasztott diákvezetők lesznek a fiatalok szószólói, és össze is állítottak számukra egy ajánlott munkatervet. Kérte, hogy vegyenek részt az újonnan a Széchenyi-ligetben nyílt ifjúsági közösségi tér népszerűsítésében. Azt tapasztalta, hogy a 30. Csabai Garabonciás Napokon rendkívül kreatívak, illetve szabálykövetőek és fegyelmezettek voltak a fiatalok, és hogy színvonalasan lakták be a Szent István teret. Nagy Ferenc alpolgármester és Szántó Zsolt kabinetvezető is kiemelte, bátran kereshetik őket ötleteikkel, javaslataikkal a fiatalok.

A városvezető kérdésére az egyébként gyulai Lipcsei Emese elmondta, hogy Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanulna tovább; a békéscsabai Csontó Norbert a Budapesti Gazdasági Egyetemre vagy a Budapesti Corvinus Egyetemre; a szintén békéscsabai Éber Boldizsár pedig a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre készül.

Szarvas Péter polgármester átadta a diákvezetőknek a város kulcsát, illetve egy-egy ajándékkal is meglepte őket, Szurovecz Kitti A választás című, a Garabonciás napokról szóló, tavaly megjelent könyvével. A fiatalok pedig szignózták azt a dokumentumot, amelynek eredményeként – a szokásoknak megfelelően – tanítási szünetet rendeltek el aznapra péntek 12 órától.