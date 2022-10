Az átadón elhangzott, a kormány határozatban döntött a Honvédelmi Sportközpontok létrehozásáról, a program célja pedig az, hogy olyan, lőterekkel is rendelkező multifunkciós szabadidő központok épüljenek meg, melyek alkalmasak a sportlövészet kiszolgálásán túl a honvédelmi neveléshez kapcsolódó sportágak gyakorlására, és természetesen a közösségi funkciók ellátására is. Emellett a központok hazánk önvédelmi képességét is erősítik, hiszen lehetőséget teremtenek arra, hogy a társadalom honvédelem ügyei iránt fogékony tagjai önkéntes alapon közelebb kerüljenek a területhez, illetve képezzék magukat azon belül.

Varga Judit elmondta, ebben a veszélyes és kihívásokkal teli korban talán a megszokottnál jóval nagyobb figyelem irányul katonáinkra. Ők azok, akik garantálják országunk védelmét, tartásukkal, elszántságukkal és bátorságukkal pedig megtestesítik a rendet.

Végső soron megteremtik a társadalom biztonságérzetét. Magyarország és a lakosság békéje és biztonsága tehát a honvédségnél kezdődik. Hozzátette, február óta háború dúl Európában. egy olyan fegyveres konfliktus zajlik a szomszédságunkban, amivel semmit sem nyerhetünk, de mindent elveszíthetünk. A kormány éppen ezért a kezdetektől fogva minden erejével arra törekszik, hogy még véletlenül se sodródjunk bele hazánk ebbe a háborúba, ezért sem katonákat, sem fegyvereket nem küldünk Ukrajnába.

Ugyanakkor ígéretet tettünk arra, hogy minden lehetséges eszközzel segítséget nyújtunk a harcok elől menekülőknek. Ennek érdekében országunk történelmének legnagyobb humanitárius akcióját hatjuk végre, melynek keretében eddig másfél millió menekülőt fogadtunk Ukrajnából. az infláció. A magyar kormány szerint ha a szankciókat megszüntetnék, az infláció megfeleződne, az árak visszaesnének – hangsúlyozta.

Varga Judit: haza csak addig van, amíg van, ki megvédje.

Az igazságügyi miniszter kifejtette, mi magyarok békét akarunk, amihez erő kell. Az erőhöz egészség, ahhoz pedig testedzés szükséges. Utóbbihoz azonban elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra. Ezen gondolatmenet alapján hívta életre a kormány Honvédelmi Sportközpontokat, melyekben az ép testben ép lélek szellemiségét szem előtt tartva nem csupán a testet edzik, hanem a szellemet is, hiszen a hazafias nevelés is ezen intézmények feladatai közé tartozik. Ugyanakkor az egyén szemszögéből is rendkívül hasznos egy ilyen létesítmény. Mert a sport edzi az akaraterőt, fegyelmezetté tesz, és kitartásra tanít. A sportoló ember pedig az élet egyéb területein is könnyebben birkózik meg az akadályokkal.

Varga Judit hangsúlyozta, a kormány előrelátó volt, hiszen már évek óta dolgozik a honvédség modernizálásán. Ennek érdekében az ország teljes önállósággal épít egy önkéntes alapon szervezett, jól felszerelt és kiképzett, nagy létszámú, tekintélyt parancsoló magyar nemzeti haderőt.

A tiszti állomány mellett pedig szükségünk van jól kiképzett hivatásos és tartalékos katonákra is. Fiatalokra, akik hivatásként tekintenek a haza szolgálatára. Ezért fontos a Honvédelmi Sportközpontok létrehozására irányuló fejlesztési program, melynek megvalósításával a kormány hazánk önvédelmi képességét erősíti. A feladatnak még az elején járnak, hiszen a szarvasi az ötödik átadott létesítmény, ám céljuk az, hogy minden járásban épüljön ilyen központ. Ezekben ugyanis a fiatalok hazafias és honvédelmi nevelésben részesülhetnek, miközben egy olyan közösségi térrel is gazdagodhatnak, ahol életre szóló élményeket szereznek.

Dankó Béla (középen): az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően megduplázódott az igazolt sportolók száma.

Dr. Simicskó István frakcióvezető elárulta, Dankó Béla és Babák Mihály az elsők között jelentkeztek azért, hogy Szarvason is épüljön Honvédelmi Sportközpont. A programról kifejtette, ez egy nagy célkitűzés, melynek lényege, hogy ezen létesítmények a maguk adottságaival és lehetőségeivel minél közelebb kerüljenek a lakossághoz, azon belül a fiatalokhoz. Megemlítette, amikor 2016-ban lehetősége nyílt, a migrációs helyzet megfelelő kezelését követően egy tíz éves haderőfejlesztési honvédelmi programot állítottak össze. Egyrészt a honvédség fejlesztése érdekében, másrészt pedig átgondolva az újonnan érkező kihívásokat. Ennek köszönhetően a tíz évvel ezelőtti 17 fős tartalékos állomány létszáma mára több mint 12 ezret tesz ki, ami mögött óriási munka van. Cél a 30 ezer fős hivatásos és egy 20 ezer fős tartalékos állomány, valamint a modern technikai eszközök beszerzése.

A frakcióvezető kifejtette, hangsúlyt helyeztek a honvédelmi nevelésre is azért, hogy fiataljaink olyan kompetenciát kapjanak, amellyel szükség esetén helyt tudnak állni a haza védelmében. Ötletgazdaként bízik abban, hogy a Honvédelmi Sportközpontok meghozzák majd a vár eredményt, és fiataljainknak lehetőséget adnak Szarvason, Balassagyarmaton, Bajén, Szigetváron és Újfehértón, illetve a jövőben ilyen létesítménynek otthont adó összes járásban.

Dankó Béla elmondta, örömmel tölti el, hogy nem sokkal az alapkő letétele után már át is adhatják a szarvasi és környékbeli fiataloknak és a honvédelemhez kapcsolódó sportok kedvelőinek a sportközpontot. Hozzátette, a kormány ezzel a programmal is előre gondolkozott, hiszen még nyoma sem volt a szomszédunkban zajló háborúnak, amikor már eldöntötte, hogy meg kell erősíteni a Magyar Honvédséget. Az országgyűlési képviselő beszámolt hétvégi szentegyházi élményeiről, ahol immár 17-re rendezték meg az őszi hadjárat emlékére azt a hagyományőrző huszárprogramot és toborzót, ahol számtalanszor elhangzott a huszárok köszöntése: Erőt, tisztességet!

Simicskó István, Babák Mihály, Varga Judit és Dankó Béla.

Hozzátette, a Honvédelmi Sportközpont a hazafias nevelés mellett sokat tesz az egészségmegőrzésért is, ráadásul általa egy újabb fejlesztésnek örvend Szarvas. Az a település, ahol az emberek szívesen sportolnak akár szabadidős, akár hivatalos szinten. A testmozgás érdekében pedig számos fejlesztést pályázott és nyert már el az önkormányzat. Bízik abban, hogy a helyi fiatalok a sportközpontban olyan ismeretekhez juthatnak, melyek által hazájukat szerető és egészséges felnőttekké válnak.

Babák Mihály polgármester kifejtette, öröm számára, hogy velük együtt ünnepel Varga Judit és dr. Simicskó István is a sportközpont átadóján. Elárulta, Szarvas idén fejlesztései mellett újratelepítésének 300. évfordulóját is ünnepli.

Hozzátette, a helyieknek már akkor is fontos volt a haza és az oktatás, ennek megfelelően várost, házat, iskolát és templomot is építettek. A Történelmi Magyarország mértani középpontján pedig máig kiemelkedően fontos a haza, a nemzet, a szülőföld és a család, ezzel együtt természetesen a honvédelem is. Ezért is volt lényeges számukra, hogy elsők között jelentkezzenek a Honvédelmi Sportközpont megépítésére. A hazáért, a fiatalokért és az ő oktatásukért, nevelésükért.