Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, a KDNP parlamenti frakcióvezetője azt emelte ki, hogy a központok révén nő az ország ellenállóképessége, erősödik a haza védelme.

Varga Judit köszöntőjében úgy fogalmazott: „haza csak addig van, amíg van, ki megvédje”. Jól képzett hivatásos és tartalékos katonákra van szükség; szellemi, fizikai és erkölcsi értelemben is képzett fiatalokra – hangsúlyozta. Az igazságügyi miniszter kifejtette, veszélyes, kihívásokkal teli korban élünk, amikor a szokásosnál több figyelem jut a katonákra, mert ők teremtik meg az ország békéjét, az emberek biztonságérzetét.

Február óta a szomszédban háború zajlik, amelybe Magyarország nem akar belesodródni, ezért sem katonát, sem fegyvert nem küld Ukrajnába, de történelmének legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre: 1,5 millió menekültet fogadott be Ukrajnából - közölte.

Varga Judit azt mondta, „az agresszorra a brüsszeli elit által kivetett szankciók és az azokkal való fenyegetés miatt”egy lokális konfliktusból globális válság lett: elszabadultak az energiaárak és az infláció. A magyar kormány szerint ha a szankciókat megszüntetnék, az infláció megfeleződne, az árak visszaesnének – hangsúlyozta.

„Csak közös fellépéssel tudunk véget vetni az energiaárak növekedésének”, a kormány ezért kezdeményezte a szankciókról a nemzeti konzultáció megindítását - tette hozzá.

A miniszter szerint minden, hazafias nevelést szerzett fiatal egy „bástya”. A haza megvédéséhez erő kell, ahhoz egészségre, ahhoz pedig testedzésre van szükség, amihez biztosítani kell az infrastruktúrát. Ez a gondolat hívta életre a honvédelmi sportközpontok létesítését – jelentette ki.

Varga Judit szólt arról is, hogy Magyarország egy erős szövetségi rendszer, a NATO részeként működik, de a teljes nemzeti önállóságra épít: „egy önkéntes alapon szervezett, jól felszerelt és kiképzett, nagylétszámú, tekintélyt parancsoló magyar nemzeti haderőre”. Ebben szerepe van a honvédelmi sportközpontoknak is – mondta.

Simicskó István azt emelte ki, hogy a központok révén nő Magyarország nemzeti ellenállóképessége, ami a NATO-nak is új jelszava és célkitűzése, továbbá erősödik a haza védelme. Kifejtette, honvédelmi minisztersége idején dolgozták ki a Zrínyi 2020-2026 haderőfejlesztési programot, amely a technikai modernizáció mellett célul tűzte ki a tartalékos rendszer újragondolását is. Míg 2017-ben 17 tartalékos katona volt, ma meghaladja a számuk a 12 ezret, de a cél - a 30 ezres hivatásos állomány mellett – a 20 ezer tartalékos elérése - közölte.

Varga Judit szavaira reagálva azt mondta, „fontos az erő, de mindig lesz nálunk erősebb, ezért bölcsesség kell”.

Dankó Béla (középen): az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően megduplázódott az igazolt sportolók száma.

A Honvédelmi Sportszövetség elnöke kitért arra, a szövetségnek öt év alatt 450 tagszervezete lett, ez több mint százezer embert jelent. Honvédelmi táborokon és versenyeken több ezer gyereket, köztük az általános iskolás korosztályt is sikerül megszólítaniuk. A hazafias, honvédelmi nevelés arról szól, hogy olyan képességeket adjunk a gyerekeknek, amelyekkel túl tudnak jutni az élet nehézségein, és később a hazát is meg tudják védeni - emelte ki, azt kérve, hogy ha szünetelnie is kell a programnak, az haladhasson tovább.

Dankó Béla, a Fidesz országgyűlési képviselője rámutatott arra, hogy az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően megduplázódott az igazolt sportolók száma, az újonnan igazolók nagy része gyerek. Szarvason is fontos fejlesztések zajlottak: nemrég találtak új otthont a városban a jégkorongosok, a karatésok, és a helyi labdarúgó-létesítmény is teljesen megújul – sorolta.

Babák Mihály polgármester arról beszélt, hogy Szarvas idén ünnepli újjátelepítésének 300. évfordulóját; ők, a település mostani vezetői elődeik közösség- és városépítő munkáját igyekeznek folytatni.

A szarvasi előtt tavaly Újfehértón, az idén Baján, Balassagyarmaton és Szigetváron adtak át honvédelmi sportközpontot. A cél, hogy minden megyében, majd minden járásban épüljön egy ilyen létesítmény. További 11 helyszínre vonatkozóan már megszületett a döntés. A beruházás lebonyolítását a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési (BMSK) Zrt. végezte.

Simicskó István, Babák Mihály, Varga Judit és Dankó Béla.

A szarvasi önkormányzat azt vállalta, hogy a szükséges, 5700 négyzetméteres területet ingyenesen állami tulajdonba adja, és a telekhatárig megtervezteti és kiépíti a szükséges közműveket, illetve az útcsatlakozást, amelyekre 44,5 millió forintot fordítottak. Ezen túl 11,5 millió forintból leaszfaltoztatták a sportközponthoz vezető utat.