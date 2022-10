Hozzátette, Munkácsy Mihály kisgyermekként sokszor megfordult a mai emlékházban, a Steiner-Omaszta-kúriában, ahol akkoriban Steiner Jakab élt feleségével, Reök Saroltával, azaz a festőfejedelem nagynénjével. A rezidencia később az Omaszta család birtokába került, majd 1950-ben az épületet államosították és nem idő illő feladatokra használták. 1994-ben alakították ki benne a Munkácsy Emlékházat, hogy bemutathassák a művész örökségét, relikviáit. A most véget ért fejlesztés pedig amellett, hogy építészeti rekonstrukciót foglalt magában, azt is lehetővé tette, hogy kulturális kincset mutathassanak be benne.

– Békéscsaba büszke Munkácsy Mihályra, aki innen indult el a világhírnév felé, és aki többször visszatért a városra és mindig szívesen emlékezett az itt szerzett élményeire – hangsúlyozta Szarvas Péter polgármester. A városban múzeum, utca és tér viseli a festőfejedelem nevét. A megyeszékhelyen a művész negyven eredeti alkotása látható: 19 a múzeumban, 21 az emlékházban. Azzal zárta: a Steiner-Omaszta-kúriában – amely egyébként a Wenckheim turista- és kerékpárút egyik állomása is – ötvöződik az építészeti és a kulturális érték, és ezt érdemes bemutatni azoknak, akik érdeklődnek a kultúra, Munkácsy Mihály művészete iránt.

Bár Herczeg Tamás országgyűlési képviselő nem tudott részt venni az ünnepségen, tolmácsolták a gondolatait. Emlékeztetett, hogy Békéscsaba a Modern Városok Program legnagyobb nyertese, hiszen utak, járdák újulnak meg, zajlik a vásártér fejlesztése, ipari parkok születtek, épül a Wenckheim turista- és kerékpárút. Ezek mellett Munkácsy Mihály művészeti hagyatékát őrzi a Munkácsy-negyed. Kiemelte: az értékeket nem csak vitrinbe zárva lehet őrizni, érdemes azokat emberközeli módon bemutatni, az értékek attrakciókként szolgálhatnak.