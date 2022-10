A projekt 100 százalékos, vissza nem térítendő Európai Uniós forrásból, összesen 580 millió forint támogatásban részesült. A pályázatot a szabadkígyósi önkormányzat Újkígyós önkormányzatával, valamint a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal közösen, konzorciumi formában valósítja meg. Balogh József, a község polgármestere elmondta, az épület egyik része korábban a postahivatal és a postamester lakása volt, a másik részében pedig a kézbesítő lakott. Ezt az épületet vásárolták meg a pályázatnak köszönhetően, itt alakítják ki a magyar posta történetét bemutató múzeumot.

Zatykó Katalin jegyző ismertette, ez lesz az országban a negyedik postamúzeum, amelyet egyelőre még postaháznak fognak hívni, hiszen azonnal nem kaphatják meg a múzeumi minősítést.

A felújítással kapcsolatban kiemelte, megtartják és helyreállítják az eredeti kaput és ablakot. A belső udvar felőli bejárat és parkoló is akadálymentesített lesz. Mint megtudtuk, az udvarban tervezik bemutatni a tanyavilágot egy állatsimogató segítségével, itt az érdeklődők többek között kopasznyakú kakassal, csirkével, gyöngytyúkkal és nyulakkal is találkozhatnak majd.

A postamúzeum a korábbi postahivatal épületében kerül kialakításra /Fotó: Für Henrik/

Zatykó Katalin elmondta, hogy az épület front oldali, eredeti bejáratát megtartják. Ezen belépve a látogatókat a Magyar Postától kapott tablók fogadják majd, amelyek az 1950-es évektől kezdődően mutatják be a posta történetét. Jobbra a korabeli tárcsás telefon különböző modelljeit láthatják majd az érdeklődők. Az épületben három kiállítótér kap helyet. Két szobában elhelyeznek egy-egy valódi, pénzbedobós telefont, ezeket ki is lehet majd próbálni. Több modern informatikai megoldást alkalmaznak majd a múzeumban: lesz például egy kiszolgálópult, ahol a látogatók elkészíthetik a saját képeslapjukat.

Miután kiválasztották, melyik képet szeretnék használni, kinyomtatják számukra, majd felbélyegezhetik a saját bélyegükkel. Az elkészült és megcímzett képeslapokat egy 1950-es évekből származó, lábon álló postaládába dobhatják, amit a posta múzeum dolgozói hetente ürítenek majd, tartalmát pedig a valódi postán fel is adják.

Két okosasztal is helyet kap a kiállítótérben, egyet a felnőttek, egyet pedig a gyermekek számára. Ezeken, a különböző történetek olvasása mellett kvízek, fejtörők kitöltésére is lehetőségük lesz a látogatóknak. Az interaktív elemeken túl természetesen nagyon sok kiállítási tárgy kap helyet a vitrinekben is, többek között az 1950-es években használt stencilező- és távíró gép is. A falakon a régi postát megidéző képeket helyeznek majd el, két ablak előtt pedig úgynevezett képfüggöny kap helyet.

Zatykó Katalin ismertette, a kiállítótér egyik sarkában elhelyeznek egy régi postás motort korabeli postás ruhával, táskával és minden egyéb, a Magyar Posta által biztosított felszereléssel. A terveik között szerepel egy postás egyenruhákat felvonultató kiállítás is. Mint megtudtuk, a kertben nem csak állatsimogató lesz, hanem kialakítanak egy kiülős részt padokkal, ezen felül időszakos jelleggel ökumenikus vásárnak is helyet biztosít majd.