A hírportálunknak nyilatkozó szakemberek egyetértettek abban, hogy a jogosítvány megszerzése sosem volt olcsó, de az elmúlt évtizedben kialakult egy átlagos ár a piacon. A tanulóvezetők sokszor nem a kifizetendő összeg, hanem egy-egy autósiskola jó híre, megbízhatósága, az oktatók rokonszenvessége alapján döntöttek arról, kinek a szolgáltatását veszik igénybe. Most változott a helyzet, adódhatnak árbeli különbségek, de egy biztos: szinte mindenhol emelik az elméleti és a gyakorlati órák díját.

Bielik Pál hangsúlyozta, amióta nyáron bejelentették az energiaárak emelkedését, lényegesen megcsappant náluk a tanulói létszám, kevesebben jelentkeznek vezetésre.

– Mindennek megy fel az ára, az autósiskolák sem jelentenek kivételt, már emeltünk az óradíjakon. Az elméleti képzés 50 ezer forintba kerül, a gyakorlati órákért október elsejétől 8500 forintot kell fizetni. Ez Békés megyében már átlagos árnak tekinthető – sorolta a Bielik autósiskola vezetője, hozzátéve, a jogosítvány megszerzése ma 4-500 ezer forintba is kerülhet. Ahhoz, hogy egy tanuló megbízhatóan vezessen, legalább 40-60 gyakorlati órát kell vennie.

A gazdasági helyzet mindenkit érzékenyen érint.

– Aki az oktatók közül régóta tételesen adózik, azt a KATÁ-s adózási rendszer változása nem érintette érzékenyen. A tanulói létszám viszont harmadára csökkent, tehát benne van a pakliban, hogy nem mindenkinek lesz munkája. Nálam hárman-négyen dolgoznak főállásban, a többiek mellékállásban vannak 0ľ tette hozzá.

Áchim László úgy látja, hogy a KATÁ-s adózás változásával nagyon megdrágult egy-egy oktató vállalkozása, sokba kerül az autók szervizeltetése és az üzemanyag is.

– Ha az autósiskola jogkövető, akkor nőnek az adminisztrációs költségei is. Az óradíjat már mi is növeltük, 7500 forintról 9 ezerre. Ebbe belekalkuláltuk a benzinárstop megszűnését is, így vélhetően nem kell többet emelni. Az összeget van, aki gond nélkül kifizeti, más ágál ellene. Egy B kategóriás jogosítvány megszerzése belecsúszhat félmillió forintba is, de sajnos nekünk is meg kellett hoznunk a nemkívánatos döntést, mert hosszabb távon csak így tudjuk fenntartani a magas minőséget – részletezte az Áchim autósiskola tulajdonosa. A szakember hozzáfűzte, egyelőre megmaradt a tanulói bázisuk, de az új beiratkozók száma drasztikusan visszaesett.

– Ezt az oktatók még nem érzik. Ősszel eleve kevesebben szoktak beiratozni a tanévkezdés anyagi terhei miatt. Hogy most is csupán erről van szó, vagy az általános áremelkedés, energiaválság az oka a jelentkezők megcsappanásának, még kérdéses. Tény, hogy a gazdasági helyzet mindenkit érzékenyen érint, a családoknak jelentős kiadásaik vannak. A változások miatt egy-egy oktató is elhagyja a szakmát, ez is nehezítheti az iskolák helyzetét – fűzte hozzá.