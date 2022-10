Hangsúlyozta, ha a kirándulás által „elért” eredményt taglalják, az többrétegűnek mondható. Az odalátogató csoport részére kitűnő csapatépítés volt. A járvány időszaka előtt léptek be többen is a békési KÉSZ csoportjába. A Covid megakadályozta a személyes találkozások zömét, a saját szervezésű rendezvények is elmaradtak.

– Ez a három nap kitűnő alkalom volt a közös gondolkodásra és lazításra egyaránt. A fogadó házigazdák részére pedig egy felélesztett élő kapocs voltunk a sok levél és telefon után. Végre megölelhettük egymást, egymás szemébe nézhettünk és beszélgethettünk óraszám. Azt máris megelőlegezhetjük, hogy mindkét fél lelki ereje megsokszorozódott e találkozástól. Úgy érezzük, hogy mindenki többet, jobban és lelkesebben teljesít e hétvége után. Jó volt ott lenni. Jó volt velük lenni. Jó volt velük és magunkkal is „együtt” lenni, imádkozni. Szép lehetőség volt, éltünk vele, köszönjük és szívesen megismételjük – fogalmazott.

A látogatás a Magyar Kormány támogatásával valósult meg a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány és (KÁMME) a Bethlen Gábor Alapkezelő közvetítésével.