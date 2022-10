Kevesebb a fióka is 33 perce

A vízhiány miatt teljesen eltűnhetnek a fekete gólyák

A vízhiány nem csak ránk, emberekre gyakorol hatást, hanem nagyon sok állatra és persze a növényzetre is. Ráadásul olyan ritkaságok, mint a fekete gólya el is tűnhetnek miatta hazánkból, lévén, hogy az élőhelyeik kiszáradnak, illetve a költésükbe is beleszól a vízhiány.

Sok területen az eredetileg ott költő fekete gólyákból csupán a töredék rakott tojásokat Forrás: koponyeg.hu Fotós: Shutterstock

Sok területen az eredetileg ott költő fekete gólyákból csupán a töredék rakott tojásokat, és a kikelő, kirepülni is képes fiókák száma is drasztikusan lecsökkent – hívja fel a figyelmet cikkében a koponyeg.hu. Mint írják, ez a tendencia sajnos a fehér gólyákat is érinti. Az aszály elhúzódása és rendszeressé válása minden vízimadárra vagy a vízi életformához kötődő lényre hatással lesz. Még ha a költés és a kirepülés sikeres is, jelenleg is nagyon sok fehér gólya „rekedt” idehaza, mivel nem tudott kellően megerősödni az éves vándorláshoz.

