Dohányos Máté, a Minden Fiatalok Magyarországa Békés megyei alelnöke, az akció főszervezője hangsúlyozta, a pedagógusok kellő megbecsülésén is múlik, hogy javuljon a helyzet az oktatásban. Céljuk az a demonstrációval, hogy a jövő generációja már egy jobb oktatás részese legyen.

– Tenni akarunk ezért, ezt szolgálta a vasárnapi tüntetésünk is – emelte ki a főszervező. – Mi, diákok is úgy gondoljuk, hogy az oktatás, és annak állapota közös ügyünk, és ezért nekünk is hallatni kell a hangunkat.