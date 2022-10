Mai világunk a szekularizáció ellenére ezer szállal kötődik keresztény tradícióinkhoz. Ünnepeink java része egyházi gyökerekből nőtt ki, és ezek olyan, életünket is meghatározó fontos alkalmak, amikor a családok is egybegyűlnek. Történelmünk, irodalmunk, képzőművészetünk is megmagyarázhatatlanul szegényebb lenne a keresztény hagyományok nélkül. Ugyancsak megtapasztalhatjuk, hogy az élet nagy eseményeinél ma is jelen van az egyház, hiszen hazánkban az európai országokhoz képest magas a keresztségben részesülők aránya – fogalmazott közleményében a KÉSZ.

Dr. Pálmai Tamás, a KÉSZ békési képviselője hírportálunknak elmondta, felhívásukkal csatlakoztak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kiadványához.